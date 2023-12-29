26 декабря в Минспорте России состоялось итоговое заседание Коллегии. В рамках мероприятия Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил государственные и ведомственные награды спортсменам, а также людям, внесшим значимый вклад в развитие спорта страны.

В ходе церемонии также были вручены знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В числе 11 обладателей золотых значков ГТО были учителя, сотрудники государственных органов, школьники, участники специальной военной операции, представители трудовых коллективов.

Среди награжденных - спортивная семья Гафиатуллиных из нашего города, хорошо знакомая в спортивных кругах Дубны! Глава семьи - Андрей Гафиатуллин - сотрудник ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка; его супруга Ирина - инструктор по физкультуре в детском саду «Золотая Рыбка». Андрей и Ирина занимаются легкой атлетикой и другими видами спорта. Дочки Полина и Вероника унаследовали от родителей любовь к спорту и уже показывают первые успехи, выступая на городских соревнованиях.

Поздравляем семью Гафиатуллиных с награждением и желаем новых побед, достижений и всяческих успехов в новом году!

Анна Владимирова

Фото Минспорт РФ