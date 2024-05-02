26 апреля в Доме международных совещаний под председательством Елены Колгановой проходило заседание Научно-технического совета ОИЯИ. Участники заседания заслушали доклад директора Объединенного института Григория Трубникова и обсудили новые правила выстраивания взаимодействия со странами-участницами и партнерами Института, а также привлечение научных кадров из этих стран. Информацию по этим пунктам повестки представили вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов и руководитель Департамента международного сотрудничества Отилиа-Ана Куликов. На заседании состоялось торжественное вручение наград сотрудникам Института и грантов ОИЯИ для учителей Дубны 2024 года. Главные результаты Григорий Трубников представил вниманию членов НТС информацию о последних результатах деятельности ОИЯИ. Директор ОИЯИ отметил, что в конце марта на сессии Комитета полномочных представителей был представлен окончательный отчет об итогах работы ОИЯИ в 2017-2023 гг. «КПП и страны-участницы высоко оценили результаты Института в прошедшей семилетке. Институт справился со всеми задачами и прирастает новыми кадрами», - прокомментировал директор ОИЯИ. На ускорительном комплексе NICA идет подготовка соленоида MPD к охлаждению до гелиевых температур. К финальной стадии приблизилась сборка кольца коллайдера. Технический запуск основных систем коллайдера начат в феврале-марте. «В отсутствие форс-мажоров мы должны прийти к тому, чтобы к концу года подготовить коллайдер к инжекции пучка из Нуклотрона», - сообщил Григорий Трубников. Успешно завершена очередная ежегодная Байкальская экспедиция. На днях была получена лицензия на эксплуатацию ИБР-2, теперь, согласно плану, технический пуск реактора намечен на октябрь с. г. с выходом в рабочий режим в ноябре, в том числе в рамках пользовательской программы установки. В ЛИТ в полтора раза увеличены объемы хранилища данных. Начато изготовление элементов медицинского циклотрона MSC-230; в следующем году,согласно графику, специалисты НИИЭФА должны приступить к его сборке. В ЛЯР активно возводится второй этаж нового корпуса для У400-Р. Ускоритель У400-М планируется запустить в мае-июне. В рамках сотрудничества с Федеральным медико-биологическим агентством России при участии ОИЯИ в МСЧ-9 появится один из лучших в России по характеристикам магнитно-резонансный томограф, начинается оборудование Центра женского здоровья. Ведется работа по обновлению инфраструктуры детского отдыха, выставочной деятельности. Институт выступает участником создания в Дубне нового университетского кампуса на левом берегу и реконструкции уже существующего кампуса университета «Дубна». Среди недавних событий в сфере международного сотрудничества Григорий Трубников выделил развитие взаимодействия с Кубой: помимо рабочих встреч, в феврале в Варадеро была организована международная школа для молодых ученых. Запланирован визит ученых ОИЯИ в Бразилию. Отобраны четыре совместных проекта для реализации с научными организациями Мексики и 12 проектов по сотрудничеству с Китаем. Следующие заседания Координационного комитета ОИЯИ - Китай пройдут в июне и сентябре. В текущем году в ОИЯИ начнут работу более 50 новых сотрудников из Египта, Вьетнама и Монголии. По новым правилам Новым правилам организации международного научно-технического сотрудничества в Объединенном институте был посвящен доклад вице-директора ОИЯИ Лъчезара Костова. Из числа членов дирекции Института, советников и специальных представителей директора, руководства лабораторий и подразделений определены координаторы и ответственные лица за взаимодействие с государствами-членами и партнерами ОИЯИ, а также с международными организациями. Был разработан проект положения, который конкретизирует функции и обязанности координаторов и ответственных лиц. Положение было представлено для обсуждения с членами НТС. Активное обсуждение Руководитель Департамента международного сотрудничества ОИЯИ Отилиа-Ана Куликов в своем докладе привела статистику: из числа всех сотрудников Института 376 представлены 36 странами-участницами и партнерами, помимо России. Больше всего среди них представителей Казахстана, Вьетнама, Беларуси, Азербайджана, Болгарии. В последние годы упала доля сотрудников из стран-участниц и партнеров до 35 лет, в то же время возросла доля ученых со степенью. 836 человек проживают в квартирах из служебного фонда, половина из них - россияне. Отилиа-Ана Куликов выдвинула предложение о мерах и механизмах поддержки сотрудников, не имеющих национальных групп в Дубне, в частности, об организации для таких сотрудников курсов русского языка онлайн. Доклады Лъчезара Костова и Отилии-Аны Куликов вызвали обширную дискуссию, включая обсуждение таких вопросов, как реорганизация структуры международного научно-технического сотрудничества в Институте, необходимость пересмотра механизмов предоставления служебного жилья, возможность увеличения компенсаций по трехсторонним договорам и размера ссуды, адаптация нероссийских сотрудников и др. На соискание медали НТС ОИЯИ единогласно поддержал выдвижение кандидатуры научного руководителя ОИЯИ академика РАН Виктора Матвеева на соискание Золотой медали им. Н.Н. Боголюбова Российской академии наук. Награда вручается раз в пять лет за выдающиеся работы в области математики, теоретической физики и механики. По материалам пресс-службы ОИЯИ