Хоккейная команда АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» заняла третье место на пьедестале почета на только что завершившемся межрегиональном турнире по хоккею с шайбой, приуроченном к 70-летию завода «Электроприбор» (г. Тамбов). Помимо нашей команды, в турнире приняли участие еще восемь команд предприятий авиационной промышленности из Арзамаса, Раменского, Мичуринска и Тамбова. Напомним, что хоккейная команда «ГосМКБ «Радуга» (в том виде, в котором она есть сейчас) существует с 2019 года. В хоккей на «Радуге» играли, пожалуй, всегда, но вот такую мощную поддержку со стороны руководства предприятия (входящего в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение и являющегося членом Союза машиностроителей России) хоккейная команда получила именно в последние годы. В настоящее время в ней около 40 игроков, в числе которых как действующие, так и бывшие работники предприятия, а также дети сотрудников. Тренируется команда ГосМКБ как в Дубне на катке «Снеговик» (в периоды его работы), так и в спорткомплексе «Арктика» в Кимрах. Но вернемся к недавнему турниру. Со счетом 5:1 «Радуга» побеждает в матче за третье место! Поскольку организаторы устроили прямую трансляцию матчей посредством интернет-канала, то посмотреть в режиме реального времени игру дубненских хоккеистов смогли все желающие. И уж точно знаю, что коллеги по МКБ болели за своих очень, переживали, желали победы в схватке с по-настоящему достойными соперниками. Более подробно о спортивных успехах ХК «Радуга» мы обязательно расскажем в ближайших номерах газеты, а пока лишь остается добавить, что первое место в турнире заняла команда-юбиляр «Электроприбор» (г. Тамбов), второе место у команды «Темп-Авиа» (г. Арзамас), «бронза» у команды «Радуга». И еще одна гордость: лучшим вратарем турнира признан вратарь нашей команды Данила Иванов. Команда ХК «Радуга» благодарит руководство предприятия и профсоюзный комитет за поддержку. И большой респект болельщикам - они не только на самой арене, но и в чатах предприятия активно поддерживали игроков, придавая уверенности и сил во время ледовой схватки. Анна Сухая Фото участников турнира