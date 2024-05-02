На территории ОЭЗ «Дубна» прошел субботник, который весной традиционно организует ее управляющая компания. В этот раз участие в нем приняли около 400 желающих украсить площадку новыми деревьями, очистить от мусора и с пользой провести время в дружеской трудовой атмосфере. Жители наукограда, гости ОЭЗ «Дубна» и сотрудники предприятий резидентов давно отмечают, что любой новый проект или мероприятия, которые организует ее управляющая компания, со временем становятся значительными событиями не только в масштабах города. Так было с ярмаркой вакансий, хакатоном и конкурсом научно-технических проектов, вышедшими на всероссийский уровень, с Днем донора, на котором с прошлого года большое число молодых и активных дубненцев участвуют в донорстве не только крови, но и костного мозга. Так стало и с обычным субботником по благоустройству территории. Сегодня его креативная программа - это насыщенный множеством мероприятий грандиозный праздник труда, участие в котором принимают не только резиденты (в этот раз 11 компаний), партнеры и подшефные ОЭЗ, но и все больше представителей предприятий научно-производственного комплекса города. Начался праздник со смотра техники одного из самых современных в Дубне автопарков управляющей компании. Посмотреть было на что, не случайно в сложных для города ситуациях специализированную коммунальную технику разного предназначения задействуют в уборке снега, песка и мусора, для сухой уборки улиц и мойки дорог. Также, кроме коммунального, на смотре был представлен транспорт для перевозки персонала, бригад рабочих и оперативных служб, доставки грузов. Автопарк регулярно пополняется, например, в прошлом году к тракторам, экскаватору-погрузчику, крану-манипулятору добавилась еще комбинированная машина на базе шасси МАЗ, и теперь нет проблем во всесезонной уборке улично-дорожной сети, а также обслуживании площадок ОЭЗ и прилегающей к ним территории. Всю эту технику можно было увидеть на демонстрационной площадке у Конгресс-центра, где также прошел смотр техники Дубненского пожарно-спасательного гарнизона, с которым ОЭЗ «Дубна» сотрудничает уже много лет. - Только вместе, большой дружной командой мы можем сделать наш наукоград, прибрежную зону Волги, где особенно нравится гулять и отдыхать дубненцам, еще краше, - сказала, приветствуя участников субботника, заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна» по правовой работе и закупочной деятельности Екатерина Белоусова. - Порядок должен быть не только в наших домах, но и в нашем любимом городе, и сегодня мы всем желаем хорошо потрудиться и отличного весеннего настроения! Трудового энтузиазма участникам субботника пожелали заместитель генерального директора ОЭЗ по строительству Павел Грек, который подчеркнул, что подмосковная Дубна, в которой она расположена, с каждым годом хорошеет и вклад в это сотрудников технико-внедренческой зоны с каждым годом становится заметнее, а также главный инженер Объединенного института ядерных исследований Борис Гикал и председатель Совета депутатов города Евгений Углов. На субботнике в ОЭЗ полезное совмещали с приятным. В этот день перед его участниками выступала танцевальная группа воспитанников детского сада «Созвездие», были запущены акция «Добрые крышечки» - по сбору пластиковых крышек для их последующей переработки и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду, а также экологический мониторинг - в ходе акции студенты кафедры экологии и наук о Земле университета «Дубна» высадили деревья и теперь будут мониторить экологическую обстановку на территории ОЭЗ. В рамках мероприятия состоялось награждение сотрудников компаний-резидентов, подшефных организаций и специалистов управляющей компании за активное участие в субботниках, сделано общее фото на память и вовсю кипела работа по уборке территории на 12-ти участках - в ОЭЗ и на берегу Волги. Результатом субботника также стало появление на левобережной площадке особой экономической зоны еще одного памятного места - в честь 375-летия пожарной охраны России открыта аллея Героев пожарных, на которой высадили молодые туи и сосны. Всего в этот день было посажено 20 сосен, 20 лип и 25 деревьев туи. А завершился праздник труда на берегу Волги, где для участников была организована полевая кухня и развлекательно-спортивная программа. За содействие в уборке и благоустройстве территории ОЭЗ управляющая компания благодарит учащихся и педагогов гимназии №11, студентов и преподавателей университета «Дубна», представителей компаний-резидентов «ПСК Фарма», «Алтегра», «Грасис Тех», «Энкор», «Эталон Продакшн», «С-Компонент», «Арома Хоум», «Акванова Рус», «Рэмос», «Новые Технологии» и «Елс-Мед», таможенного поста «Дубна», ОИЯИ, МСЧ №9, 38-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области, специального отдела №18 ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России», войсковой части №61883 службы специального контроля МО РФ, других организаций и предприятий города, которые внесли свой вклад в то, чтобы на площадках ОЭЗ было чисто, зелено и уютно. А уже в субботу сотрудники управляющей компании приняли участие еще в одном весеннем субботнике - в порядок была приведена территория храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино. Светлана Жукова Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»