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Сезон открыт Печать
29.12.2023 07:58

Глава Дубны Максим Тихомиров вместе с директором ОИЯИ Григорием Трубниковым и основоположниками лыжного спорта в нашем городе Анатолием Гавриловичем Юденковым и Федором Ивановичем Кондрашковым в минувшие выходные дали старт открытию нового лыжного сезона и одними из первых прокатились по обновленной трассе на стадионе «ЮдеКон».

Директор ОИЯИ Григорий Трубников вручил СШ «Дубна» от коллектива Института очень своевременный подарок - снегоход «Буран», который позволит поддерживать лыжную трассу в хорошем состоянии. А новое освещение, которое было установлено на трассе, и сертификат на дополнительное оборудование для снегохода, который глава города Максим Тихомиров вручил спортивной школе, как отметил он сам, - это результат командной работы городской Администрации.

Обновленную трассу смогли в этот день оценить и спортсмены, и простые любители лыжных прогулок, для которых были устроены забеги на разных дистанциях. А кто не успел еще открыть лыжный сезон - приглашаем. Впереди длинные выходные, так что есть время вдоволь потренироваться, получить хороший спортивный заряд и улучшить собственные результаты.

Людмила Петрова

Фото пресс-службы

Администрации Дубны
  		 
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