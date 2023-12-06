Дубненская команда «Атомик» стала чемпионом зимнего этапа Общероссийских рейтинговых соревнований «Russian Cheeг Орen Winter»! 3 декабря в Одинцове состоялся зимний этап соревнований, организатором которых выступает Федерация чирлидинга России. Состав участников впечатляет: более 1200 спортсменов из разных регионов нашей страны. Очередной блестящей победы добилась детская команда «Атомик» из Дубны под руководством главного тренера Елены Николаевны Абакумовой. Наши юные спортсмены выиграли «золото» в дисциплинах «Чирлидинг - смешанная группа» (мальчики и девочки 8-12 лет) и «Чирлидинг - группа» (девочки 8-12 лет). Дубненская команда в очередной раз доказала, что в своей возрастной группе является одной из ведущих команд страны! Ну, а тренеру хочется сказать большое спасибо за профессионализм и умение сплотить команду и добиться такого высокого результата. Свой вклад в победу внесли и родители спортсменов, организовав мощную группу поддержки на трибунах. Желаем юным звездочкам и тренеру дальнейших успехов и больших побед!