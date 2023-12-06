СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
«Золото» соревнований Печать
06.12.2023 00:00

Дубненская команда «Атомик» стала чемпионом зимнего этапа Общероссийских рейтинговых соревнований «Russian Cheeг Орen Winter»! 3 декабря в Одинцове состоялся зимний этап соревнований, организатором которых выступает Федерация чирлидинга России.

 

Состав участников впечатляет: более 1200 спортсменов из разных регионов нашей страны. Очередной блестящей победы добилась детская команда «Атомик» из Дубны под руководством главного тренера Елены Николаевны Абакумовой. Наши юные спортсмены выиграли «золото» в дисциплинах «Чирлидинг - смешанная группа» (мальчики и девочки 8-12 лет) и «Чирлидинг - группа» (девочки 8-12 лет). Дубненская команда в очередной раз доказала, что в своей возрастной группе является одной из ведущих команд страны! Ну, а тренеру хочется сказать большое спасибо за профессионализм и умение сплотить команду и добиться такого высокого результата. Свой вклад в победу внесли и родители спортсменов, организовав мощную группу поддержки на трибунах. Желаем юным звездочкам и тренеру дальнейших успехов и больших побед!
  		 
< Декабря 2023 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)