В ближайшее время освещение будет сделано на трассе лыжного стадиона «Юде-Кон». Это одно из излюбленных мест для тренировок дубненских спортсменов и простых любителей лыжных прогулок.

Подрядчики уже установили на трассе девятиметровые опоры. Всего их – 47 штук. Такого количества достаточно для качественного освещения 1,5 км лыжной трассы и входной группы. Все работы, как отмечают в городской администрации, согласуются с тренерами, которые трудятся на этой территории.

Уже в ближайшие дни будут установлены светильники, так что лыжники отправятся ставить новые рекорды на более комфортную и безопасную трассу.