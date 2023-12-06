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Лыжная трасса – тоже с освещением Печать
06.12.2023 00:00

В ближайшее время освещение будет сделано на трассе лыжного стадиона «Юде-Кон». Это одно из излюбленных мест для тренировок дубненских спортсменов и простых любителей лыжных прогулок.

 

Подрядчики уже установили на трассе девятиметровые опоры. Всего их – 47 штук. Такого количества достаточно для качественного освещения 1,5 км лыжной трассы и входной группы. Все работы, как отмечают в городской администрации, согласуются с тренерами, которые трудятся на этой территории.

Уже в ближайшие дни будут установлены светильники, так что лыжники отправятся ставить новые рекорды на более комфортную и безопасную трассу.
  		 
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