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Готов к труду и обороне Печать
15.11.2023 17:18

Дубненские спортсмены получили знаки отличия ГТО.

Еще 83 дубненца получили знаки отличия ГТО, причем у абсолютного большинства - золотой значок.

Заслуженные награды по итогам второго квартала вручались в торжественной обстановке. Среди отличившихся - ребята, которые занимаются в спортивных школах, многие сдавали нормативы ГТО во время отдыха в летних лагерях.

Комплекс «Готов к труду и обороне» рассчитан на людей разного возраста, начиная с шести лет. Так что участвовали целыми семьями. И даже не два поколения, а братья и сестры, папы и мамы, бабушки и дедушки.
  		 
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