Дубненские спортсмены получили знаки отличия ГТО.

Еще 83 дубненца получили знаки отличия ГТО, причем у абсолютного большинства - золотой значок.

Заслуженные награды по итогам второго квартала вручались в торжественной обстановке. Среди отличившихся - ребята, которые занимаются в спортивных школах, многие сдавали нормативы ГТО во время отдыха в летних лагерях.

Комплекс «Готов к труду и обороне» рассчитан на людей разного возраста, начиная с шести лет. Так что участвовали целыми семьями. И даже не два поколения, а братья и сестры, папы и мамы, бабушки и дедушки.