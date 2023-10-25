Осень для спортивно-оздоровительного клуба «100 пудофф» началась и продолжается многочисленными турнирами среди детей и взрослых. Так, в легендарном городе Ржеве 9 сентября состоялся очередной турнир по пауэрлифтингу под названием «Ржевский рубеж». На ржевском помосте сражались и наши земляки - трое спортсменов из клуба «100 пудофф». В троеборье хорошо выступил Александр Честноков, который завоевал первое место с суммой 560 кг, в абсолютном зачете он второй. В параллельном зачете становой тяге - 235 кг. В «абсолютке» третье место в весовой категории до 90 кг. В жиме лежа в весовой категории до 110 кг третье место занял военнослужащий Олег Болгов (165 кг). Но самый высокий результат в этой категории показал ржевитянин Алексей Виноградов (220 кг), по праву занявший первое место. Не было равных на этих состязаниях нашему Александру Цветкову, который выступал в категории до 100 кг. В тяге становой среди ветеранов и взрослых в свои 66 лет он добился отличного результата - 225 кг! Двое из этого состава, Олег Болгов и Александр Честноков, выступили в Кимрах, где впервые 30 сентября проводился межрегиональный турнир под названием «Кубок Дружбы» У А. Честнокова первое место в троеборье и первое место в жиме лежа у О. Болгова - 167.5 кг и личный рекорд. Также Олег отлично проявил себя в дисциплине «строгий подъем на бицепс». В результате первое место и личный лучший результат - 65 кг. 24 сентября в Москве в спортивном клубе «Гриф» состоялся осенний турнир по тяжелой атлетике. На этом соревновании двенадцатилетняя Софья Шульга из Дубны (тренер А.Н. Цветков) уверенно заняла третье место в весовой категории до 55 кг, уступив лишь Татьяне Топале из Москвы и Полине Руновой из Калуги. А 30 сентября в Дубне, в ДЮСШ ОИЯИ, прошел очередной 20-й турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю.В. Маслобоева. На этих состязаниях С. Шульга уверенно заняла первое место в своей весовой категории. Впервые заявил о себе одиннадцатилетний Никита Сатов (тренер А.Н.Цветков). Сработав на все шесть подходов, он занял третье место в своей весовой категории. 7 – 8 октября в Чертаново состоялся международный турнир по пауэрлифтингу одной из альтернативных федераций (президент И.Ю. Умеренков, г. Калуга), в котором приняли участие тяжелоатлеты из девяти стран. Единственный представитель Дубны, Александр Цветков, одержал победу в двух номинациях - жим лежа в софт-экипировке и тяга становая. Хотелось бы отметить, что в тяге становой самый выдающийся результат (420 кг!) у Юрия Белкина с Дальнего Востока А в жиме лежа в безэкипировочном дивизионе не было равных талдомскому богатырю Андрею Сапожонкову - 255 кг и абсолютно лучший результат по формуле Глоссбреннера. А неделю спустя в Шереметьево состоялся чемпионат Евразии, также в альтернативной федерации (президент Ю.В. Устинов, г. Новороссийск). Его участниками стали спортсмены из шести стран. Самая многочисленная команда тяжелоатлетов была, конечно, наша, российская, и среди них трое - из Дубны. В частности, Екатерина Погула в троеборье заняла первое место в своей возрастной группе и весовой категории. Хороший результат у Бориса Сиволобова в тяге становой (245 кг) и взятии на бицепс (первые места). А.Цветков выиграл среди ветеранов в тяге становой и жиме лежа в софт-экипировке, установив рекорд Евразии - 167.5 кг - в возрастной группе 65 – 69 лет и в весовой категории до 100 кг. Стоит отметить, что сборная этих федераций приглашена для участия под российским флагом в международных чемпионатах в столицу Италии Рим и в столицу Египта Каир. Александр ГЕРАСИМОВ