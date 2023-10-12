Победы в спорте

7 октября юные воспитанницы Центра «Созвездие» отделения по художественной гимнастике «Грация» 2015-2018 г.р. приняли участие в открытом турнире по художественной гимнастике «Путь мечты», который проходил в Долгопрудном.

Юные спортсменки Центра заняли большое количество призовых мест и получили медали разных достоинств: пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Поздравляем всех девочек и тренерский состав: Александру Иванову, Веронику Золотареву, Ларису Высоцкую и Валентину Журавлеву с открытием нового сезона и желаем дальнейшего развития в спорте.

За новостями Центра «Созвездие» можно следить в группе vk.com/graciya_dubna.