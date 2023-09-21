Лето юные дубненские чирлидеры провели с пользой и не забывали о тренировках, чтобы не потерять физическую форму и навыки. Под руководством своего тренера Елены Николаевны Абакумовой они тренировались на свежем воздухе, на спортивной площадке на набережной.

Ребята занимались общефизической подготовкой, бегали кроссы. Не отставали от детей и взрослые! Родители и друзья наших юных спортсменов создали свою взрослую команду, которая тоже успешно выступает на различных соревнованиях.

Сейчас наступил новый соревновательный сезон. Проходят упорные, интенсивные тренировки. Желаем нашим юным спортсменам из команд «105 Элемент» и «Атомик», а также взрослой команде родителей успехов в новом сезоне и больших побед!