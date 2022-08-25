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Футбольное лето Печать
25.08.2022 04:35

20 августа состоялся футбольный турнир «Футбольное лето в Дубне» среди мальчиков начальных классов 2013-2014 г.р. Юные футболисты, всего около 90 человек, представляли Дубну, Дмитров, Талдом, Кимры, Тверь и Двину.

В турнире приняли участие две дубненские команды - ФШ «Динамо Дубна» (тренер Кирилл Переверзьев) и СШ «Дубна» (тренер Александр Милькин). Обе сборные в своих группах заняли первые места, а команда ФШ «Динамо Дубна» одержала три уверенные победы с лучшей турнирной разницей забитых (22) и пропущенных (1) мячей.

Юные «динамовцы» в сложном в эмоциональном плане матче за третье место в серии пенальти завоевали бронзовые медали.

Поздравляем тренерский состав команд с отличным выступлением и желаем не останавливаться на достигнутых результатах!

Кирилл ОРЛОВ
  		 
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