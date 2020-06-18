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На транспорте – только в маске Печать
18.06.2020 06:00

На пассажирском транспорте Подмосковья возобновился проезд по социальным и льготным картам «Стрелка», кроме того, автобусы стали работать по расписанию будних дней.

Социальные карты разблокировали для поездок на всех видах транспорта, в том числе электропоездах. Баланс льготных карт «Стрелка» остался таким же, как и при блокировке: при наличии денежных средств картой можно расплатиться по существующему тарифу. Для разблокировки карт с нулевым или отрицательным балансом карту необходимо пополнить. Между тем в Московской области сохраняется требование о ношении масок в общественных местах. Все пассажиры на остановках и в транспорте должны быть в масках.
  		 
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