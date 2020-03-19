Совет ветеранов левобережья провел очередную встречу с ветеранами войны и труда в кафе «Кремлевское».

Вечер открыл хор «Сударушка» песней Александры Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам» под руководством и с музыкальным сопровождением Сергея Викторовича Кучеренко. Зал слушал стоя, у многих на глазах были слезы. Вспоминали участников Сталинградской битвы.

Вечер прошел на высоком уровне. В нем приняли участие глава города Максим Николаевич Данилов, начальник Управления социальной защиты Лидия Алексеевна Габченко, а также пятнадцать ветеранов Великой Отечественной войны. Глава города в торжественной обстановке вручил всем ветеранам медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Каждый ветеран под звуки музыки с большим волнением получал эту награду.

Девяностолетней труженице тыла Александре Ивановне Макаровой вместе с медалью подарили, накинув на плечи, павловопосадский платок, а 95-летнему ветерану В.Е. Вельможину медаль и подарок вручили сотрудники соцзащиты во главе с Л.А. Габченко.

Наш дубненский поэт Валентин Елисеевич Уралов прочел актуальное стихотворение о том, что мы все вместе - и Белоруссия, и Украина, и Латвия, ковали победу в Великой Отечественной войне, а теперь это разные государства - больно и обидно.

Ведущая вечера Т.Г. Колодина раздала карточки по столикам и провела викторину «По городам Подмосковья». Призеры получили билеты на концерт военно-духового оркестра.

Вечер плавно перешел в исполнение песен военных лет, а затем и в танцы. Это торжество еще долго будут вспоминать - этот год, год памяти и славы…

Еще много придется потрудиться ветеранам, ведь многие ветераны Великой Отечественной войны в силу преклонного возраста и болезней не в силах были прийти на вечер, поэтому поздравлять наших героев будут на дому.

А присутствовавшие на празднике ветераны благодарили председателя Совета ветеранов левобережья Нину Григорьевну Дьячкову за теплый прием, за душевную обстановку и хорошую организацию вечера.

Совет ветеранов левобережья