Главе г. Дубны М.Н. Данилову В газету «Встреча» Уважаемый Максим Николаевич, мы, жители институтской части города, снова обращаемся к вам с одной просьбой - вернуть МСЧ-9 в том виде, в котором она была до 1.01.2016 года. А именно: в МСЧ-9 были отделения: гастроэнтерологическое, неврологическое (где лечили дубненцев с заболеваниями инсульта и инфаркта), хирургическое и другие, где работали прекрасные специалисты. Ввиду того, что на левом берегу нашего города скоро открывается новый хирургический корпус Дубненской городской больницы, в котором не предусмотрено неврологическое отделение, убедительная просьба как можно быстрее открыть первичное сосудистое отделение на освободившихся площадях МСЧ-9. Руководство ФБУЗ «Медико-санитарная часть №9» открытие первичного сосудистого отделения не планирует. Главврач ДЦГБ А.В. Осипов в интервью на вопрос корреспондента, какое отделение откроют вместо хирургического в старом корпусе, ответил, что сразу после открытия нового корпуса разукрупнится терапевтическое отделение в терапию, неврологию и кардиологию. А в дальнейшем в старом корпусе будет открыт сосудистый центр для больных с инсультами и инфарктами. Но когда это будет и смогут ли сразу выделить средства на реконструкцию и капитальный ремонт старого корпуса? Уже три года, с 2016 года, согласно программе развития здравоохранения Подмосковья, возят наших жителей в города, где построены центры для оказания помощи больным с инсультами и инфарктами – в г. Дмитров и в г. Долгопрудный. В этих городах своих больных достаточно, а наши дубненцы лежат зачастую в коридорах. Родным навестить больных родственников огромная проблема. Большое расстояние препятствует поддержке родного человека, который остается в чужом городе совсем один. За все эти три года люди неоднократно умирали по дороге, которая занимает примерно час до Дмитрова и в два раза больше – до Долгопрудного. Разве при таких серьезных заболеваниях оправданы столь долгие перемещения больных, когда каждая минута на счету? Дубненцы уже называют эту дорогу – «Дорога смерти».И еще, до лечебных учреждений больных доставляют на «скорой» бесплатно, а вот умерших оттуда привезти стоит от 10 тысяч рублей и больше. Наш город – наукоград, так неужели не в состоянии такой город открыть хотя бы первичное сосудистое отделение? Обращаемся с убедительной просьбой и большой надеждой к главе городского округа Дубна М.Н. Данилову, к руководству Объединенного института ядерных исследований, к депутатам городского Совета депутатов и руководителям городских предприятий и организаций, в редакции местных газет - помогите, пожалуйста, решить этот очень серьезный вопрос, который требует безотлагательного решения. Необходимо общими усилиями найти способ спасения жизней дубненцев, а именно – для начала открыть первичное сосудистое отделение. Н.А. ЛЕОНОВА, З.В. РОГОВА, Д.И. ГОРБУНОВА (инициативная группа) и др. жители институтской части города ( всего 100 подписей) От редакции. Это открытое письмо жителей институтской части города поступило в редакцию нашей газеты 11 ноября, всего за считанные дни до открытия нового хирургического корпуса Дубненской городской больницы. Мы намеренно не стали откладывать его публикацию в долгий ящик, дабы еще и еще раз сконцентрировать внимание руководителей города, Объединенного института ядерных исследований и ряда крупных городских предприятий, депутатов горсовета, наконец, общественности на проблеме дальнейшего функционирования МСЧ №9 и возможности развития в ней новых медицинских направлений, востребованных в городе. Эта тема неоднократно поднималась на страницах нашей газеты. Так, например, мы подробно рассказывали об обсуждении ее в рамках Общественного совета при дирекции Объединенного института ядерных исследований. На нем было решено выработать единую стратегию развития медицины с учетом открытия нового хирургического корпуса, чтобы в городе был представлен максимально широкий диапазон медицинских услуг. Надеемся, что рациональные предложения жителей, в том числе прозвучавшие в этом коллективном обращении, будут услышаны и город в ближайшее время получит современный сосудистый центр для оказания высококвалифицированной помощи горожанам.