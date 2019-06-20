Юбилейную дату отмечает 17 июня Нина Петровна Макарова, чья трудовая биография прочно связана с АО «ТЕНЗОР». Ее призванием стала медицина, и ровно половину своей жизни она заведует здравпунктом приборного завода, так что в нынешнем году отметит и вторую круглую дату - 35 лет на этом ответственном посту.

От имени руководства и сотрудников предприятия Нину Петровну сердечно поздравил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев.

«Вы снискали заслуженную любовь и уважение всех, кто работает с вами, всех, кому вы отдаете тепло своей души в деле сохранения и улучшения здоровья. Работники предприятия и члены их семей выражают вам глубокое уважение и признательность за долголетний и самоотверженный труд, постоянное внимание, любовь и доброту», - говорится в поздравлении.

- Большой личный вклад Нины Петровны в развитие и совершенствование медицинского обслуживания работников предприятия отмечен множеством благодарностей и почетных грамот. Она награждена «Золотым знаком отличия в труде АО «ТЕНЗОР», почетным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». По нашей рекомендации и ходатайству профсоюзной организации Нине Петровне Макаровой будет вручена медаль АО «ТЕНЗОР» «За достигнутые успехи в труде», – рассказал директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.

Нина Петровна Макарова родилась 17 июня 1949 года в Нижегородской области. Окончила Арзамасское медицинское училище. С 1984 года по настоящее время - заведующая здравпунктом АО «ТЕНЗОР».

Коллеги желают Нине Петровне крепкого здоровья, благополучия, счастья и долголетия.