11 мая состоялся торжественный митинг, посвященный открытию памятника курсантам военного училища атомного проекта СССР. Идея его создания принадлежит офицерам-ветеранам Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса и Ассоциации выпускников Волжского высшего военного строительного командного училища. Скульптура курсанта в полный рост отныне будет стоять в университетском городке и напоминать нынешним студентам о славном прошлом учебного заведения, некогда располагавшегося в Дубне.

Средства на создание памятной композиции и самой скульптуры собирали сообща. Всего это около полутора миллионов рублей. Собрать эти средства помогли офицеры-выпускники училища, преподаватели, которых сегодня судьба разбросала по разным уголкам страны. Особый вклад, как подчеркнули организаторы проекта, внесли депутат Московской областной думы М.В. Шевченко, генеральный директор ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка В.Н. Трусов, А.Е. Кабанов, А.О. Бахтиев, И.Ф. Янчук, штаб Союза офицеров-ветеранов военно-строительных частей Министерства среднего машиностроения СССР (ныне «Росатом») и многие офицеры Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса, члены Ассоциации выпускников училища. Им – низкий поклон и слова благодарности. Идею удачно воплотил в жизнь дубненский скульптор Владимир Чувашев, который также присутствовал на митинге по случаю открытия памятника курсантам.

Как подчеркнул начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации Владимир Ивановский, в прошлом – выпускник училища, памятник курсантам будет олицетворять все поколения выпускников, и на этой памяти будут воспитываться будущие поколения. Ведь это и есть наша история и возможность творить будущее, не забывая свою историю.

Украшением митинга стал взвод Почетного караула и военный оркестр Преображенского полка, к слову сказать, ежегодно (и в этом году не исключение) участвующие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Зрители аплодисментами отметили торжественное прохождение взвода почетного караула, подразделения офицеров училища и юнармейцев колледжа университета «Дубна». И отдельным подарком всем участникам митинга стало выступление ансамбля военнослужащих-ветеранов «Фронтовые песни» с концертной программой.

Анна Сухая