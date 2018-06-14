Депутаты фракции «Единая Россия» Ирина Роднина и Марина Шевченко посетили Дубну. В рамках своего визита в наукоград они побывали на ряде объектов, расположенных как в правобережной части города, так и на левом берегу.

В рамках региональной и муниципальной недели депутат Государственной думы Ирина Роднина и депутат Московской областной думы Марина Шевченко провели приём граждан в Общественной приемной в левобережной части города, а также посетили Музей истории создания крылатых ракет. Депутаты осмотрели несколько сотен экспонатов муниципального музея археологии и краеведения, многие из которых совсем недавно были секретными. Крылатые ракеты рассказывают о становлении и деятельности двух градообразующих предприятий ­ ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка и Дубненский машиностроительный завод, являющихся мировыми лидерами в области разработки высокоточного ракетного оружия. В Дубне создано, испытано и запущено в серию 50 образцов ракетной техники.

Экспонаты размещены и в помещениях музея, и на открытой площадке. Руководство музея обратилось к Ирине Родниной с просьбой оказать содействие в привлечении на территорию музея ещё нескольких экспонатов ­ несмотря на производство ракет в Дубне, экспонаты в наукограде оставить очень сложно.

«У самолета­бомбардировщика, крылатых ракет и торпед, снятых с боевого дежурства, сегодня новая миссия ­ они служат наглядным примером инженерного мышления, прогрессивных конструкторских решений и помогают в профориентации молодежи ­ школьников и студентов», ­ прокомментировала Марина Шевченко.

Депутат Московской областной думы также проверила ход строительства мостового перехода через Волгу. Уже завершены буровые работы, возведены 17 опор, смонтированы металлоконструкции пролетного строения. До полной «стыковки» осталось меньше 100 метров: к началу осени мостостроители закончат сооружение монолитной плиты непосредственно над водой.

«Уже сегодня, на «незамкнутом» мосту, практически на середине реки, испытываешь непередаваемые ощущения от этой действительно грандиозной стройки, от слаженности действий шести сотен рабочих, от того, что еще немного ­ и сбудется мечта нескольких поколений дубненцев: две части города получат быстрое и надежное транспортное сообщение», ­ отметила Шевченко.

Как рассказал замдиректора ДТФ «Мостоотряд-­90» Александр Крымский, работы ведутся попеременно на обеих эстакадах, а судовой ход для проходящих по Волге барж и теплоходов в соответствии с установленным графиком смещается то к правому, то к левому берегу.

Движение автомобилей по мосту может начаться уже в декабре, а в полном объеме мостовой переход планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2019 года, после установки ограждений и наладки системы освещения. Обслуживать новый мост в Дубне будет ГБУ «Мосавтодор».

Проектом предусмотрено четырехполосное движение автотранспорта (по две полосы в каждую сторону) с расчетной скоростью 80 км/ч. Перспективная пропускная способность – 24 150 автомобилей в сутки.

В рамках визита в Дубну депутат Государственной думы Ирина Роднина посетила фестиваль дошкольных учреждений города «Праздник детства», где вручила кубки победителям Всероссийского конкурса детского творчества «Маленький гений­2018» и поздравила всех участников фестиваля с праздником. Напомним, что в фестивале приняли участие десять творческих коллективов из 24 дошкольных образовательных учреждений.

Ирина Роднина и Марина Шевченко проверили также качество работ на стадионе «Волна».

Татьяна Аристархова