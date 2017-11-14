В течение двух дней ­ 26 и 27 октября ­ по инициативе городской администрации в Дубне проходил осенний субботник. Горожане убирали листву, проезжую часть, пешеходные зоны, скверы и парки. Сотрудники Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» не остались в стороне ­ благоустроили территорию, с которой, собственно, и начал свою историю наукоград.

Исследователи истории возникновения Дубны утверждают, что «пошел град из Ратмино», а расположенный здесь храм Похвалы Пресвятой Богородицы, построенный почти 200 лет назад, является самым древним зданием в городе. Именно в этом живописном месте, на Ратминской стрелке, при впадении реки Дубны в Волгу, и прошел субботник, в котором приняли участие сотрудники Управляющей компании Особой экономической зоны «Дубна».

А до того, как приступить к работам, в храме, как и положено, был совершен молебен ­ на начало всякого доброго дела.

В генеральной уборке перед зимними холодами, до установления постоянного снежного покрова, кроме сотрудников ОЭЗ «Дубна», участвовали представители администрации города, Госадмтехнадзора, прихожане храма. На территории вокруг храма буквально за два часа со всех газонов были убраны опавшая осенняя листва, ветки деревьев и кустарника. На площади за оградой, вдоль тропинок к реке Дубне и к стрелке ликвидировали мусор. Мужской части сотрудников ОЭЗ досталась непростая работа – они переносили массивные гранитные плиты в указанное священнослужителями место.

Все участники субботника не только ударно и с настроением поработали, но еще и насладились чистым воздухом соснового бора, окружающего храм Похвалы Пресвятой Богородицы. По окончании субботника участники согрелись горячим чаем с пирожками в уютной трапезной. А самое главное, побывав в месте старинного духовного центра Дубны, горожане прикоснулись к истории родного края.

­ Это очень добрая хорошая традиция, когда люди приезжают и благоукрашают свой храм, ­ подчеркнул настоятель храма, благочинный Дубненско­Талдомского церковного округа протоиерей Владислав (Бобиков). ­ Много веков такая традиция существует. Надеюсь, что она сохранится и дальше. Что мы можем сделать для Бога? Каждый может принести то, что в его силах. Не у всех есть большие деньги, возможности строить храмы. Но прийти убраться всегда может любой человек. Поэтому всех приглашаем в храмы, приходите, помогайте по мере сил и возможностей, и Господь воздаст каждому то, что человеку нужно для его жизни.

Светлана ЖУКОВА