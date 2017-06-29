В Дубне начался долгожданный ремонт дорог. Специалисты и техника вышли на улицы наукограда. Насколько надежна компания, которая выиграла тендер на асфальтирование и кто будет контролировать качество работ – об этом рассказал заместитель руководителя городской администрации Максим Данилов. – Напомните исходные данные – суммы, объемы и сроки предстоящего ремонта. – Нам нужно отремонтировать порядка 48 дорог. Это 330 тысяч квадратных метров. Финансирование составляет 182 миллиона рублей. Из них 95 процентов обеспечил бюджет области, 5 процентов – муниципальный. Изначально по контракту срок был установлен – 15 октября. Но главой Дубны даны обязательства губернатору закончить все ремонтные работы до 1 сентября. Подрядчик на эти условия согласился. С их учетом скорректирован оперативный график. – Какая компания сейчас кладет асфальт на улицах Дубны? Насколько она порядочна и благонадежна? – Это компания из Красногорска, называется «Управление дорожного строительства». На встрече рабочей группы, в которую входят депутаты, представители администрации города и общественность, ее представляли генеральный директор и главный инженер. Они рассказали о репутационных моментах, о статусе дорог, на которых они работают. Это в основном федеральные трассы. Безусловно, это показатель. Более того, эта компания не намерена нанимать субподрядчика для ремонта в Дубне. Они сами его будут делать, и с них мы будем спрашивать. Уже сейчас можно судить, что компания добросовестная. Это видно по оперативности их действий, принятию решений. Подрядчик установил сроки, и он их выполнил. Обещали, что «фреза» 19 июня прибудет в Дубну. Так и было. Бригады начали работу. – Какие гарантии даются на качество асфальта? – В рамках контракта гарантийный срок – три года. После выполнения ремонтных работ на дорогах контроль будет осуществлять специализированная организация. Именно она будет делать экспертное заключение, проверять качество, составлять акты. Только увидев их, мы будем подписывать приёмку и оплачивать. Если экспертов не устроит качество выполненных работ, исполнители будут их доводить до нормативного состояния. – Если пойдут дожди, что будет в приоритете – соблюсти сроки или качество? Или будут применять специальные технологии, чтобы не уронить планку и успеть? – Этот вопрос мы и сами неоднократно задавали подрядчикам. Они говорят, что имеют оборудование, которое мониторит погоду. Но мы должны понимать, что на сырье и материалы они затрачивают денежные средства. Они везут асфальт хорошего качества из Дмитрова. Если будет накрапывать дождик, они будут работать. Так заявил генеральный директор. Но добавил, что сегодня технологии, при помощи которых создаются используемые материалы, позволяют это делать. Разумеется, речь идет о минимальных осадках, не о ливне и прочих природных катаклизмах. Мы будем контролировать этот момент. Я предупредил, что если горожане заметят факты укладывания асфальта в лужи, то процесс надо зафиксировать на фото или видео, затем материалы отослать на специализированный адрес электронной почты в отдел транспорта городской администрации, и мы будем разбираться. Более того, отсылать эту информацию специализированной организации, которая занимается экспертизой качества. Если её специалисты обнаружат низкое качество выполненных работ, подрядчик будет сразу переделывать. Если проблемы начнутся в течение гарантийного срока – трех лет, то устранять их дорожники будут также за свой счет. Все эти нюансы прописаны в контракте. – По графику, который муниципалитет представил общественности, ремонт должны были начать с левобережья. Почему начали не оттуда, откуда обещали? – График был изменен в силу определенных обстоятельств. Это приближающийся День города. Поэтому мы начали с улицы Строителей, поскольку она – ближняя к набережной, где будет проходить фестиваль фейерверков. Кроме того, идет строительство моста, на проспекте Боголюбова переносят коммуникации. В зависимости от этих обстоятельств и переноса сроков окончания и скорректирован график. Он может меняться и дальше на протяжении всего срока проведения работ. Информацию об этом мы будем доводить до горожан через средства массовой информации. Каждые две недели со стороны администрации будет осуществляться контроль. Оперативный контроль – ежедневный, а это будет итоговый. – Есть информация, что, когда откроется развязка на Боголюбова – Вернова, возобновится движение поездов до вокзала «Дубна». Так ли это? – Как только закончатся строительно-монтажные работы на проспекте Боголюбова, мы возвратимся к этому вопросу. Есть ряд условий, которые мы должны при этом соблюсти – не допустить транспортного коллапса, подстроиться под «технологические окна», которые определят мостостроители, когда будут устанавливать металлоконструкции, и так далее. В целом обсуждается возврат всех электричек, в первую очередь речь идет о первом экспрессе. В РЖД заверили, что готовы возобновить движение в любой момент. – Муниципалитет планирует обратиться к РЖД по поводу ремонта переездов? – Обращались уже неоднократно. Комиссия от РЖД уже приезжала и осматривала все наши переезды. Планируют провести ряд работ с заменой асфальтового и резинокордового покрытия. Подготовительные работы начнутся во втором квартале этого года, в третьем, собственно, ремонт. Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА