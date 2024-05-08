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Вы подвиг предков не предайте… Печать
08.05.2024 00:00

День Победы - праздник особенный: вроде бы и радостный, полный чувства гордости за страну, величие ее народа, народа-победителя. И в то же время очень грустный, волнующий до боли. Помните, как в песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Горе военного лихолетья коснулось каждой без исключения советской семьи - отцов, матерей и даже детей. Сегодня именно они - дети войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда - живые свидетели страшных военных лет.

 

Накануне 9 Мая сотрудники ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка вместе с председателем Совета ветеранов предприятия В.И. Щиборщом встретились с ветеранами МКБ и возложили цветы к памятнику труженикам тыла, что в парке Авиастроителей на левом берегу. В этом году День Победы с нами встретят участники Великой Отечественной войны (их в Дубне девять), жители блокадного Ленинграда (их тоже девять) и труженики тыла, которых на сегодняшний день 219 человек. Низкий им всем поклон за их стойкость, мужество и героизм, за нашу Победу. А молодому поколению хочется сказать словами С.Кадашникова: «Не забывайте о войне, держите флаг Победы выше! Наказывает жизнь вдвойне Победу и беду забывших…»
  		 
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