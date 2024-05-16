В Дубне вот уже несколько лет как появилась еще одна замечательная традиция, связанная с празднованием 9 Мая. Не скажу точно сколько ей лет, но то, что она полюбилась нашим горожанам - это абсолютно точно. Я о том самом небольшом концерте душевных (и духовных), патриотических песен и песен военных лет в исполнении ансамбля семьи Некрасовых. Вот уже который год они собирают у входа на мемориал на Большой Волге почитателей творчества военных лет и вместе с ними под гитару поют - душевно, трогательно, проникновенно. Кто-то останавливается случайно, просто проходя мимо, кто-то целенаправленно спешит после митинга, чтоб не пропустить даже самые первые аккорды. Поют все вместе, в любую погоду. В прошлом году - под проливным дождем, в этом - в разгар самой что ни на есть снежной метели… Как, впрочем, в любую погоду собираются наши горожане у памятных мемориалов в левобережной части Дубны и на Большой Волге, чтобы 9 Мая почтить память всех павших героев Великой Отечественной войны и высказать слова благодарности ныне живущим ветеранам. Как раз об этом - о памяти и вечном неоплатном долге перед ветеранами, говорил глава города Максим Андреевич Тихомиров, выступая на памятных митингах: - День Победы стал олицетворением чести и доблести, символом национальной гордости. Мы всегда будем равняться на поколение победителей! В каждой семье есть своя история Победы, которая передаётся из поколения в поколение. Поэтому 9 Мая - праздник поистине всенародный! Спасибо за Победу, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Низкий вам поклон! Подвиг советского солдата никогда не будет забыт. Сейчас наша страна стоит перед новым вызовом. Мы должны быть сильными, сохранять стойкость и веру в нашу победу, поддерживать земляков в зоне специальной военной операции. Они ежедневно совершают героические поступки, защищая Родину, достоинство и национальные интересы нашего государства. Бойцам, находящимся на передовой,- сил и уверенности в завтрашнем дне. В День Победы и накануне глава города вместе с представителями Совета ветеранов Дубны поздравлял многих ветеранов на дому, поскольку уже немногие пришли сами к мемориалам. И особенно отрадно, что наш дубненец, участник Великой Отечественной войны, наш уважаемый ветеран Николай Дмитриевич Порошин в этом году нашел в себе силы и возможность принять участие в Параде Победы на Красной площади. Низкий поклон всем ветеранам за их стойкость, мужество и умение и сегодня оставаться для нас, более молодого поколения, образцом героизма. Спасибо за нашу Победу! Анна Сухая Фото пресс-службы Администрации Дубны