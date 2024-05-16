На стадионе «Волна» в минувшее воскресенье проходили легкоатлетические эстафеты памяти первого главного конструктора ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка. В этом году они состоялись уже в 44 раз! Из года в год традиция собираться спортивной частью коллектива предприятия (ГосМКБ «Радуга» входит в состав Корпорации ТРВ и является членом Союза машиностроителей России) неизменна: на беговых дорожках, невзирая на далеко не всегда благоприятные погодные условия, царит бодрая, по-спортивному заряженная атмосфера. Во многом это заслуга, конечно же, организаторов мероприятия - спортивной комиссии профкома и лично председателя профсоюзной организации Максима Николаевича Щербакова. Именно они придают очень важный дух всем спортивным состязаниям, пробегам, сплавам, турнирам - дух состязательности, увлеченности и здорового спортивного соперничества, и вовлекают (хоть в нынешних условиях высочайших рабочих нагрузок сделать это действительно непросто) все новых и новых спортсменов. И уж раз начала говорить об организаторах, то сразу справедливости ради отмечу огромную всестороннюю поддержку всех спортивных мероприятий, проводимых на МКБ, со стороны руководства предприятия. Речь и о финансировании спортивных инициатив, и о создании высококлассной спортивной базы, и о моральной поддержке спортсменов, ведь когда за сотрудников приходят на трибуны болеть первые лица - это дорогого стоит. На этот раз эстафеты прошли в духе лучших спортивных традиций МКБ, а поболеть за своих спортивных коллег пришли не только сотрудники подразделений, но и, как заведено за долгие годы, руководители предприятия. Приветствуя участников соревнований, научный руководитель ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Николаевич Трусов, заложивший вместе с коллегами четыре с лишним десятилетия назад эту традицию, отметил: - Сорок четыре раза мы собираемся с вами, чтобы провести эстафету памяти первого главного конструктора и первого руководителя нашего предприятия Александра Яковлевича Березняка. И каждый раз особенно приятно видеть, что с коллективами «Радуги» на старт выходят спортивные команды и коллективы со всего города - спортсмены Объединенного института ядерных исследований, спортивных организаций, учебных заведений, городских школ... Традиции на то они и традиции, чтобы жить сквозь годы. А спортивные традиции нашего коллектива - это наша мощь, наше здоровье и надежное будущее. И, пожелав неизменное «успешных стартов и победных финишей», В.Н. Трусов дал старт эстафетам. На старт легкоатлетических состязаний на этот раз вышли ровно два десятка команд, причем шесть из них - сборные самих подразделений ГосМКБ «Радуга». Подобные состязания всегда зрелищны, а их исход может измениться в любую минуту. Так вышло и на этот раз. Лидировавшая команда ПЗ, СГИ и профкома из-за небольшой травмы участницы уступила победу не менее сильным соперникам. В итоге на первом месте оказалась сборная СКЦ и ПТБ, на втором - ОК-2, ОК-5, а на третьем - ЦИТ, ОК-4, КО-11 и ЛИДБ. Победитель был удостоен переходящего кубка - его вручают команде ровно на год. Бьются на беговых дорожках за этот кубок действительно изо всех сил. Это ведь почетное право команды-победителя хранить кубок в своем подразделении до следующих эстафет. И это тоже многолетняя традиция. Первого места среди команд учебных заведений и предприятий города в этом году удостоена команда СШ «Дубна» (отделение легкой атлетики). А лучшей среди команд общеобразовательных школ стала сборная школы №5. Анна Сухая Фото автора