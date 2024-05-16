Именно так кратко и лаконично называли проходивший в стенах ГосМКБ «Радуга» проект по 3D-моделированию сами его участники и организаторы. Ориентирован он на школьников старших классов и проводится ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в состав Копорации «Тактическое ракетное вооружение») совместно с БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. «Популяризация инновационных технологий в современном образовании и инженерной профориентации среди школьников» - так звучит официальное название мероприятия, и уже без дополнительных пояснений становятся вполне очевидны и цели, и задачи этого образовательного проекта, родившегося несколько лет назад в стенах «ВОЕНМЕХа». Реализацию его этот ведущий вуз страны начал в 2020 году с Республики Дагестан, второй площадкой был Санкт-Петербург. Третьим городом, где проходит проект для школьников, стала Дубна и, в частности, предприятие ГосМКБ «Радуга». - В проекте приняли участие 15 человек - это ребята из десятой и седьмой школ города, лицея имени В.Г. Кадышевского и лицея «Дубна», а также школы №1 им. профессора В.А. Федорова (г. Кимры), - рассказал один из его организаторов - выпускник БГТУ «ВОЕНМЕХ», а ныне и.о. ведущего конструктора ГосМКБ «Радуга» Дмитрий Тирищук. - В ходе проекта школьники проходят обу-чение 3Д-моделированию в современной (и, кстати, отечественной) программе «КОМПАС-3D». Освоив за несколько дней ее азы и проявив свои способности, они в итоге создают макеты изделий, которые на МКБ распечатывают на высокоточном 3D-принтере и вручают их авторам-разработчикам. Участников проекта, который проходил в учебном классе ГосМКБ, приветствовали Дмитрий Тирищук как один из организаторов мероприятия с дубненской стороны, а также начальник отдела кадров и кадрово-социальной политики предприятия Алексей Баженов, председатель Совета молодых специалистов Александр Сыров, заместитель директора по учебно-методической работе Центра развития образования нашего города Ольга Зайцева и представители БГТУ «ВОЕНМЕХ» Зайнодин Расулов, Алексей Олехвер и Наталья Воеводина. Знакомство с ГосМКБ «Радуга» и Санкт-Петербургским вузом происходило посредством видеопрезентаций и показа фильмов, так что увлечь ребят удалось практически с первых минут, поскольку речь шла о современных технологиях, которые используются сегодня как в образовании, так и непосредственно в КБ. Как отметил Зайнодин Расулов, сотрудничество с Дубной не случайно: выпускники вуза успешно работают на МКБ «Радуга», так что налаживание более тесных связей как раз посредством таких проектов, ориентированных на молодежь, вполне логично и актуально. «Не могу не отметить, что на вашем предприятии начинают проводить профориентационную работу со школьниками уже 7, 8, 9 классов, то есть готовят будущих специалистов фактически со школьной скамьи, - добавил представитель «ВОЕНМЕХа», - и это как раз дальновидность руководства МКБ: работать на перспективу в этом направлении. Что касается непосредственно нашего проекта, то он реализуется четвертый год. А начался он с Дагестана, откуда я родом. Я хорошо знаю, как сложно получать образование ребятам в горных селах, где нет необходимой инфраструктуры, и наш проект как раз был нацелен на создание равных возможностей для школьников, в том числе живущих в отдаленных регионах». В ГосМКБ «Радуга» этот проект имеет все условия стать традиционным, и не исключено, что в перспективе он будет проходить уже не один, а, скажем, два или даже больше раз в год. Школьники в таком случае смогут принимать в нем участие по нескольку раз и изучать программу автоматизированного проектирования более глубоко и основательно. Пока же все участники проекта получили призы и подарки от организаторов, и главное - сертификаты на дополнительные баллы при поступлении в БГТУ «ВОЕНМЕХ» и по целевым направлениям от МКБ «Радуга». Как раз они, а также полученные в рамках проекта знания, могут стать тем самым билетом в будущее, который может сыграть решающую роль при выборе профессии. Анна Сухая