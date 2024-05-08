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С праздником 9 Мая! Печать
08.05.2024 00:00

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны! Примите самые искренние поздравления с праздником Великой Победы!

Это особенный день для всех россиян, ведь исторически судьба каждой семьи тесно переплетена с событиями Великой Отечественной войны. Огромное спасибо ветеранам, и мы склоняем головы перед павшими героями. Они научили нас мужеству, умению преодолевать трудности и невзгоды. Научили нас самозабвенной любви к Отечеству и готовности жертвовать собой ради Победы!

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!

Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов
  		 
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