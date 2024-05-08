Накануне великого праздника - Дня Победы у мемориального комплекса «ДОТ» состоялось городское мероприятие «Георгиевская ленточка». В торжественном построении приняли участие молодежные коллективы Дубненского машиностроительного завода и АО «Кронштадт», учащиеся дубненского техникума и городских школ, жители наукограда. Директор школы №1, депутат городского Совета депутатов Александр Иванович Руденко, выступая перед участниками акции, отметил, что сейчас носить георгиевскую ленточку на груди - это тоже поступок, за который в недружественных странах грозит уголовное преследование. И особенно отрадно, что наша молодежь не просто носит георгиевскую ленту на груди в дни торжеств, но и знает имена героев Великой Отечественной войны, помнит подвиги собственных дедов, отстоявших уже без малого восемь десятилетий назад родную землю в жестокой схватке с фашизмом. Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоирей Павел Мурзич отметил, что торжественное мероприятие проходит в день святого Георгия Победоносца, небесного хранителя всего русского воинства, что особенно символично. Председатель попечительского совета памятника «ДОТ» Тимур Витальевич Карягин напомнил, что в годы войны плотину защищали девушки-зенитчицы, а ведь многим из них в то время было чуть больше 18 лет. И вот те самые девчонки - ровесницы ребят, которые пришли на акцию к памятному ДОТу, вошли навсегда в историю Дубны, в историю памятного комплекса «ДОТ», в историю нашей страны как героические защитники важнейшего стратегического объекта. Сохранить и передать потомкам память о тех героических годах, не допускать фейков и искажений истории Великой Отечественной войны - такая задача стоит перед каждым из нас и в первую очередь перед руководителями предприятий и общественных организаций, учебных заведений. И пока у нас в городе есть такие священные места, как памятный ДОТ, мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятник труженикам тыла, мемориальный комплекс «Братские могилы», куда в дни торжеств и памятных дат идут горожане, чтоб отдать дань памяти погибшим воинам, - в нас жива та самая историческая память. Жива история, а вместе с ней и подвиг советских солдат, положивших жизни за наше мирное небо. Анна Сухая