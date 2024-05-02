Ведомственные награды Сотрудники Объединенного института отмечены ведомственными наградами Министерства высшего образования и науки Российской Федерации и Госкорпорации «Росатом». Звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации» получили: Виктор Иванов, Елена Колганова, Владимир Никитин, Юрий Панебратцев, Анатолий Сидорин, Сергей Сидорчук, Александр Сорин. Обладателями почетных грамот Минобрнауки России стали: Николай Антоненко, Андрей Долбилов, Александр Карпов, Дмитрий Пешехонов, Евгений Строковский, Евгений Сыресин. Почетными грамотами ГК «Росатом» отмечены: Юрий Анисимов, Борис Батюня, Сергей Богомолов, Михаил Васильев, Виктор Карпинский, Юрий Копач, Егор Лычагин, Александр Малахов, Николай Семин, Николай Топилин, Алексей Трубников, Юрий Усов, Антон Харевич. Благодарственные письма Министерства строительного комплекса Московской области направлены в адрес Леонида Тихомирова и Александра Бруня.

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