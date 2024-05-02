В Газе адище! Мир застыл в ужасе, а Нетаньяху ведёт себя так, будто вызов всему миру нагло бросает: а что вы нам сделаете? С нами Америка. И в самом деле, чего это Израилю всё сходит с рук? Поубивали людей не сосчитать, и хоть бы что. До сих пор не даёт мне покоя вопрос: как могла хвалёная израильская разведка прошляпить и планирование, и подготовку такой достаточно масштабной операции против своей Израиловки? Не могла! Для Израиля несложно было прекратить атаку за 20-30 минут, но почему-то ждали почти 7 часов. И чего ждали? Давали боевикам ХАМАС покрепче увязнуть в этой провокации. Чем масштабнее трагедия, тем легче потом объяснять бомбардировки Палестины, целью которых разрушить инфраструктуру этой самой ХАМАС. Ну, да, теперь ни мечетей, ни жилых домов, разрушена инфраструктура крошечного сектора Газа, площадь которого всего лишь Новомосковский округ Москвы. Мир, глядя на бесчинства Израиля, возопил против геноцида палестинцев. Но государство-агрессор чихает на все нормы международного права и на критику, давая всем понять: а что вы нам сделаете, Америка за нами и с нами. И зачистка Газы от населения геноцидно-показательно продолжается. Ещё когда Кондолиза Райс объяснила: «То, что мы наблюдаем сегодня, по сути представляет собой начало родовых схваток, в результате которых родится «Новый Ближний Восток», и что бы мы ни делали, нам следует отдавать себе отчет, что мы работаем во имя этого Нового Ближнего Востока и не вернемся к старому». Вот так. Они, оказывается, «Новый Ближний Восток» рожают. А вас кто просил? Рожалки нашлись. Отслеживая эти события уже полгода, понимаю: всё организовал сам Израиль так, чтобы эта акция состоялась. Зачем? А чтобы получить хо-о-о-роший предлог для нападения на Газу. Да чтобы жертв в Газе было чем больше, тем лучше. И предлог появился. А потому и приказ военным был такой: стрелять «по всему, что движется», и неважно, если это будут гражданские лица, которых было большинство. А чтобы израильтяне согласились с уничтожением палестинцев, надо было их так ужаснуть, чтоб желание мести застило всё. И ужаснули. Со вкусом показали, сколько погибло израильтян и гостей фестиваля. И потрясённая толпа потребовала мести, крови и возвращения заложников. Автор провокации довольно потирал кровавые руки. С кем же ты воюешь, Израиль? С ХАМАС. Ещё вопрос: Нетаньяху, а не тот ли это ХАМАС, который ты сам взращивал, усиливал, снабжая деньгами? Конечно, тот самый. За 10 лет нетаньяховскими стараниями этот ХАМАС вырос, силёнок набрался и превратился в террористическую организацию. А потом стал почти государственной политической организацией, в программе которой обозначена первостепенная её цель - уничтожение Израиля. Чего-то не понимаю: глава еврейского государства вскармливал врага своего государства? Что, Нетаньяху об этом не знал, когда давал деньги ХАМАС, усиливая его и в военном, и в политическом отношении? Нетаньяху прекрасно знал о том, что в Газу поставляются стройматериалы, трубы, из которых делалось оружие, пусть и почти на коленках. ХАМАС усиливался и хвастался этим в видеороликах, которые израильская разведка не могла не видеть. Все всё видели и знали. Но стройматериалы поставлялись. Мало того, Нетаньяху к финансированию ХАМАС подтянул и Катар. Чего одному тратиться? С Катаром-то оно полегче. Посланник Катара посещал Газу, когда было нужно, беспрепятственно. Катарцы - мусульмане, Израиль для них ненавистен, и им за благо деньгами поддержать антиизраильские группировки. Воевать напрямую Катар с Израилем не мог: Запад не позволял, всё грозил - вот запустим «Северный поток-2». Будете вести себя плохо, от вашего газа откажемся, будем российский брать. А Катар живёт экспортом СПГ, если что, экономика рухнет. «Северные потоки» - большая угроза Катару на газовом рынке, так как мощность «Северного потока-2» составляла 55 млрд кубометров газа в год, а это половина от того, сколько экспортирует Катар. Если бы «Северный поток-2» запустили, Запад мог сократить вдвое доходы Катара от экспорта СПГ, наказав его, поэтому Катар мог бороться только через различные группировки против евреев. Катар ушёл в сторону и наблюдал за событиями. И, о, чудо, эуропэйцы гордо отказались от российского газа, да ещё и дед Байден, когда с катушек слетел однажды, разозлившись на Шольца за неотправку Украине оружия, будучи в эмоциях, взорвал ненавистные Катару эти «Северные потоки», а о последствиях никто и не подумал. И тут началось! Глава совета ЕСии Шарль Мишель потрусил с поклоном к катарскому эмиру: вы нам поставки газа увеличьте, будьте добры. И катарцы поняли, какое счастье им свалилось: никуда от них Евросоюз теперь не денется, чего бы Катар не сотворил. Никто ему ничем и ничего не ответит. Ура! - вскричал катарский эмир и, сжав кулак, победно добавил: вот вы все где теперь у меня! Снова возвращаюсь к ХАМАС! Нужен он был как непримиримый радикал, не допускающий ни-ка-ких переговоров о создании двух государств - Израиля и Палестины. Израиль создали американцы, а значит, и ХАМАС их порождение. Для чего? Американцам очень нужна ближневосточная нефть. Ради неё они организовали «арабскую весну», в результате которой Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция участвовали, помогая американцам покорить Сирию. Тут-то в 2012 году и пригодился ХАМАС. Американцы и Израиль пристегнули его к свержению правительства Башара Асада в Сирии. Воевал ХАМАС на стороне арабских штатовских союзников, продвигая политику США и Израиля против Сирии. И эта кампания была уже близка к тому, чтобы ухайдокать эту древнюю страну. Чтобы не допустить полного контроля Штатов на Ближнем Востоке, Россия по просьбе Башара Асада ввела свой ограниченный контингент, поставив усилиям американцев заслон. Русские сломали американский проект «арабской весны». Опять эти русские, будь они неладны. И посыпались, как из драного мешка, неудачи США в Ливии, Сирии, в Ираке. На Ближнем Востоке начали набирать силу и влияние русские и китайцы, а влияние американцев в регионе быстро пошло на убыль. Путин понимал: бьют по Сирии (и Ирану), а целятся в Россию. Они пытаются подойти близко к нашим границам и к нашему «подбрюшью» - Закавказью и Центральной (Средней) Азии. Если не устоят Дамаск и Тегеран, то возникнет сплошная зона управляемого хаоса, которую контролируют англосаксы. Вот эта дуга нестабильности остриём может воткнуться в Центральную Евразию. А это прямая угроза России и Китаю. Но прежде всего угроза России, политики которой понимают, что надвигается мировой системный кризис, и тогда будет важен контроль над ресурсами (хотя он всегда важен). Единственной стабильной и ресурсообеспеченнной будет Северная Евразия на будущие столетия, а это в основном геопространство России. Ну не приз ли выигравшим в борьбе? А что ХАМАС? Многие считают эту организацию борцом за независимость и создание палестинского государства. Удивительный выверт: организация, созданная США, взращенная Израилем, продвигающая интересы своих создателей, начинает вдруг бороться с ними же, с теми, кто финансирует ХАМАС. А дальше в лес, тем гуще лес: лидеры ХАМАС американо-израильские финансы получают, сомнений нет, а вот простые бойцы верят в то, что они действительно борются за права палестинцев, их просто используют втёмную. Любимый способ США так употреблять людей. Так что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября объясняется не гениальным планированием ХАМАС, а тем, что Израиль вместе с США очень этого хотели. А зачем? Оказывается, очень надо! А для этого надо к Биби Нетаньяху присмотреться. Мы к нему будем возвращаться. Нетаньяху ещё тот перец крутой! На него уголовные дела заведены. За коррупцию, будь она неладна! Сколько душ загубила. Вот и Биби попался на крюк. Как только власть выпадет из его рук, он на пару с жёнушкой прямиком отправится на нары. Не удивлюсь, если этот коррупционный крючок ему организовали друзья-янки. Они на это великие мастера. А как ещё рулить израильским лидером? А так никуда от них не денется, будет послушным и нужную США политику проводить. Ну и что, что в ущерб собственной стране. Будь хорошим мальчиком, Биби, и не выделывайся по ходу пьесы, мы потом тебя от суда отмажем, отмоем, а нет, в цугундере сгноим. То-то американцы про выборы в Израиле молчат. Обычно, если что не по ним, так визжат, так визжат, а тут тишина. А выборы должны в сентябре проходить. Нетаньяху израильтянам объявил: не-не-не, у нас война, а на переправе коней не меняют. Вот ХАМАС победю, тогда и выбирать будете. Израильтяне смотрят на такой беспредел Биби и спрашивают свой верховный суд: граждане судьи, почему не остановите этого господина в его беззаконии? Вы же единственные, кто это может сделать! Но Нетаньяху подсуетился и объявил: провожу судебную реформу! Народ посмотрел и зашёлся в возмущении: полномочия верховного израильского суда были сокращены, уже окоротить лидера страны этот орган не может, и поведение власти становилось уж совсем бесконтрольным. И вышел тогда народ израильский на улицы протестовать против такой реформы. Но тут как-то удачно 7 октября 2023 года подоспело. Беспорядки пришлось народу отложить, не до них, от бомбёжек теперь прячутся. Хороший ход, Биби. Мо-ло-дец! Но пока его оставим и сунем нос в аналитическое исследование американского института Брукингса. Хочу понять, чего это Израиловка со Штатами к Ирану прикопались. Интересное исследование, я вам скажу. Вышло в свет оно в 2009 году под названием «Путь к Персии». Исследование выработало рекомендации и выводы в отношении Ирана. И с 2009 года менялись президенты в США, правительства, состав Конгресса, а американская стратегия в отношении Ирана сохранялась, и Штаты действуют в соответствии с этими рекомендациями. Политика в отношении Ирана не менялась ни на йоту. Всё идёт по рекомендациям «Пути к Персии»: в ней даны методы, как можно свергнуть правительство Ирана и как установить в нём проамериканское правительство. Методы всем знакомы: поддержка и финансирование внутренней оппозиции Ирана, террористических организаций на его территории. У-у-у, какой институт Брукингса вездесуйный! Финансирует сие заведение правительство США и крупнейшие транснациональные корпорации. Этот документ институт Брукингса создавал исключительно для своих, для внутреннего пользования, а потому чего таиться? В нём говорилось откровенно и открыто о поддержке террористов, о вмешательстве в политику других государств. В документе предостерегали: прямое нападение на Иран нежелательно, потому как мировое сообщество это плохо воспримет. А так и до международной изоляции США недолго. Не-не-не, нам этого не надо. С Ираном надо по-хитрому. А про «по-хитрому» излагалось уже в другой главе книжицы «Путь к Персии», которая посвящена Израилю. Вот кто, оказывается, может замечательно спровоцировать Иран на очень жёсткий ответ. А уж американцы убедят мировое сообщество в неспровоцированном нападении Ирана. А если кто вякнет не по делу, заткнём. Отболтаемся, не впервой. Вот теперь понятно, почему с таким размахом Израиль начал операцию в Газе, стянув большое количество тяжёлой техники и артиллерии, мобилизовав 300 тысяч военных против всего-то нескольких десятков боевиков с автоматами и в тапочках. Американцы, обрадованные перспективой нехилого замеса, направили к израильским берегам аж две авианосные группы и подтянули средства ПВО. Стало ясно - это подготовка не к войне с ХАМАС, а скорее к войне с более серьёзным противником - Ираном, и тогда такая основательная подготовка сразу всё объясняет. Тем более американцы ещё с 2007 года готовили подобную операцию. Генерал армии США Уэсли Кларк в те годы поделился планами Штатов уничтожить 7 стран на Ближнем Востоке - сначала Ирак, затем в планах значилась Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и, наконец, Иран. Через годы мы можем видеть, как США двигаются согласно этому списку. Вот и до Ирана очередь дошла. А стало быть, на Ближнем Востоке может начаться нешуточная война - между Ираном и Израилем. И опять же СШАдская красота: делать пакости не лично американской армией, а коллективным Западом. Так что нападение на Газу было необходимо американцам, чтобы поднялся весь арабский мир, в это должен был втянуться и Иран. Но иранские политики оказались мудрыми и политически прозорливыми. А то, что хуситы «хулиганят» в Красном море, так это хуситы, Иран-то при чём. Тут у США прямого повода напасть на Иран не просматривается. Разве Израиль может как-то спровоцировать персов на жёсткие ответные действия. А мы, американцы, вступимся за них. А что? Войны мы не хотели, но союзнику помочь - дело уважаемое. Израиль и провоцирует, коль США велели. Можно через «Хезболлу». За неё Иран может и вступится. Эта «Хезболла» такая вредная: пуляет и пуляет на север Израиля. Вот с ней можно и разобраться. Но не получилось. «Хезболла» эта - самостоятельная полугосударственная организация, свои интересы защищает. Через неё Иран не спровоцировался. Хесболла тут показала Израиловке кузькину мать: 6 апреля на юге Ливана вооружённым крылом «Хезболлы» был сбит израильский БПЛА Hermes 900. Это вам не какой-то жалкий квадрокоптер, собранный на коленке в гараже, а крупный аппарат стоимостью 6 млн долларов. Приземлили его знатно барражирующей зенитной ракетой иранского производства, известной как изделие «358». Боевой потенциал, численность и вооружение «Хезболлы» намного превышают возможности ХАМАС, она пока еще не вступала в бой. В Израиле ушки прижали, заволновались, чуть отползая, и навели шороху: армия переведена в полную боевую готовность, отпуска отменили, резервистов призвали дополнительно, особенно операторов ПВО, приостановлена работа 28 диппредставительств за рубежом, из других эвакуировали часть дипломатов. Судьба Нетаньяху и его правительства зашаталась. И вот решение найдено: евреи таки долбанули по иранскому консульству в Сирии. Погибли люди, несколько высокопоставленных генералов. А Совбезу ООН хоть бы что. Россия осудила нападение израильтян на посольство Ирана, но США, Великобритания и Франция запротестовали: не-не-не, всё хорошо. Американцы плечами пожали: а мы не знаем, что там за здание раздолбали, может, это сортир чей-то, а вы тут сыр-бор развели. Мир замер в ожидании: чего-то будет! Иран давно и терпеливо не отвечал на провокации. А если и отвечал, то ровно настолько, чтобы не привести к прямому столкновению с Израилем и США, будто на аптекарских весах взвешивал. И чего Штаты взъелись на Иран? А как же! Получив контроль над регионом, американцы получают и контроль над нефтяным рынком, а значит, могут диктовать угодные им цены и лишить Россию прибыли от продажи нефти. Если бы американцы смогли добиться контроля над ближневосточной нефтью, у русских и китайцев организовались бы большие проблемы. Американцы к этому давно стремятся, но случился эпический облом - на пути у них стоит Иран. Он-то и помог русским поломать штатовские планы в Сирии и не даёт получить господство в регионе. Иран надо срочно нейтрализовать, и это первостепенная проблема, стоящая перед США. Сегодня Ирану, Китаю, России прямое столкновение США с иранцами невыгодно. Зато американцам конфликт просто необходим. И тут многое зависит от того, на чьей стороне выступят другие страны. Глобальный Юг в противостоянии России и Запада занял сторону России, и это позволило перенаправить экспорт, наладить параллельный импорт. Ким Чен Ын намедни вот предлагал направить в зону боевых действий 100 тыс. северокорейских добровольцев, но мы справляемся своими силами, спасибо, друзья. А если бы что-то пошло не так, нам есть откуда получить помощь. И Запад засомневался в себе, стал поговаривать о том, что их стратегия борьбы с Россией терпит неудачу. Не сомневайтесь, непременно потерпит, тут ваша правда. Сомнения не только у Запада, но и у самих американцев. Не верят в то, что США на самом деле впишутся за евреев, если на Ближнем Востоке начнётся великий бэмс. Сомнения зашевелились после того, как Путин и Си сделали свой ход в этой шахматной партии. Путин поставил американцев перед фактом, что Чёрное море будут патрулировать самолёты с «Кинжалами», которые в случае чего достанут и до Средиземного моря, где частенько штатовские авианосные корыта обретаются. Учитывая решимость русских и китайцев вступиться за Иран, американцы могут и не рискнуть ввязаться в прямой конфликт с персами. Россия и Китай на Ближнем Востоке своё влияние усиливают, а США это влияние теряют. Вон Россия в Эритрее базу строит. У Китая этих баз уже немерено. Зубовный скрежет вызывают в этом регионе российские подводные лодки. Что, не нравится? А нам не нравится американская подводка, которая прошла через Суэц и в Красное море прибыла в зону, пристреленную иранцами. И не дай Бог какой конфликт, лодка может исчезнуть. Россия, Китай, Индия не отдадут персов на растерзание США, потому что индийцы с китайцами покупают у них нефть, у нас с ними военно-техническое сотрудничество, поэтому и вооружаем персов современной техникой и оружием. А такое разве понравится США? Победить Иран не могут, а вот разнести на молекулы военно-промышленный комплекс и инфраструктуру попробуют. Они привыкли: самолёты послал, бомбы покидал, ракетами пошарашил и ура. Но этим не победишь, американцы это понимают. Без наземной операции не обойтись. А где на это взять деньги, ресурсы? Иран теперь не тот, что в 2009 году. Страна с совсем другой экономикой, с другим вооружением. С наскока не возьмёшь и авианосцами не испугаешь. Иран на Ближнем Востоке единственная страна, имеющая ресурсы и возможности атаковать авианосцы США. Значит, американцы готовятся к возможному конфликту с Ираном, который и является их основной целью, а атака ХАМАС и возмущение арабского мира бомбардировками Палестины и неприкрытым геноцидом гражданского населения лишь предлог и действия, способные вынудить Иран принять ответные меры. Но вернусь к главному израильскому перцу. Теперь ясно: Нетаньяху идёт, куда Штаты пошлют. А они уж пошлют, так пошлют. Главное США при этом искреннее недоумение изобразить: Израиль нас не слушает совсем. Бомбы ему шлём, а он их по своему усмотрению пуляет. Что мы можем сделать? Этот Нетаньяху всё и всех купил: и Конгресс, и Сенат, и правительство США. Ну да, ну да, чего кого-то покупать, если самые крутые богачи-евреи проживают не в Израиле, а в США. Они и оплачивают праздник непослушания Израиля. А если вдруг что, Израиль знает: попробуй пойти против политики США, то никаких денег ни на что не получит. Так что Биби старается в интересах США, и лишь иногда, если получается, в интересах Израиля. Глядишь, получит потом от США домушечку на берегу океана или на чудо-острове сказочном. Заслужил, поди, Нетаньяху и пенсион хороший. А пока страну свою в аренду США сдаёт, подставляя под их штатовские мерзости. Евреев американцы просто используют, как и хохлов. Им евреев не жалко. Вот совсем не жалко. Для них Израиль - это самая большая сухопутная военная база США, им всё равно, к чему могут привести безрассудные действия Израиля, которые уже поставили под вопрос дальнейшее его существование как государства. Таких мрачных перспектив на будущее у Израиля не было с 1949 года. Конечно, Штаты могут по Ирану и ядерным вдарить, но персы повода не дают. Как объяснишь потом миру, если вдаришь, что ты прав? Если б был прямой конфликт, тогда такое стало бы возможно. Иран это понимает и поэтому на бомбардировки Израиля даёт такой точно выверенный, будто на весах взвешенный ответ, который мы недавно видели. Но США не отступаются: тщательно выстраивали ловушку для Ирана, которой должна была стать ядерная сделка. Сами эту сделку американцы соблюдать не собирались, а вот персов можно было бы обвинить в её несоблюдении. Чем не повод для бомбардировки Ирана? Это также было рекомендовано в «Путь к Персии» как один из вариантов. В 2009 году было заявлено: Иран для США угрозы пока не представляет, даже если б у него было ядерное оружие, потому что до США его не на чем доставлять. А вот Израиль вытворять свои штуки и проводить политику США на Ближнем Востоке уже бы не смог. А тогда зачем такой Израиль им нужен? Значит, надо сделать всё, чтобы атомного оружия у Ирана не было. Ни-ког-да. Если уж американцы чего-то вбили в свою упёртую башку, то не отступятся. И чтобы уничтожить Иран, решили сколотить банду, то есть коалицию, хотела сказать. В одиночку на врага Штаты не ходЮт. И Турцию затащили к себе в банду. Раз член НАТО, то на Иран с нами пойдёшь. А Турция ещё та паршивая овца оказалась, всё шебуршится и шебуршится. То санкции против России поддерживать не желает, то в параллельном импорте России участвует, то грезит о возрождении Османской империи, мусульман около себя собирает. Вот и теперь Эрдоган на свою публику играет, против Израиля и Запада пошёл, решил стать гарантом для Палестины. Чего-о-о?! Возмутились Штаты, а ну к ноге! Ты что ж думаешь, просто так выборы продул? Будешь елозиться, ещё не то получишь. А у султана дела и вправду так себе. Выборы, хоть и местные, проиграл. Обидно. Звонок неприятный для политика. И продул не только из-за экономики, а ещё и потому, что сотрудничал с Израилем, помогал агрессору. Нефть, продукты питания поставлял. А как вопил, как вопил! Турки требовали прекратить помощь израильтянам, но султан ограничился воплями. А что делать? Турецкая экономика находится в кризисе, инфляция составляет 60%, и любые перебои с мировыми поставками энергоносителей из-за большой войны на Ближнем Востоке только ухудшат положение, потому что от экономической ситуации зависит способность той или иной страны финансировать и снабжать оружием подконтрольные группировки или же самой принимать участие в боевых действиях. Реальных возможностей перейти от слов к делу у турок немного. Эрдоган зависит во многом от Запада, который поддерживает Израиль. Турецкий султан сильно рискует, когда поддерживает Палестину, не соглашаясь с партнёрами по банде. Могут где-нибудь и клапана перекрыть. И вообще настроения сейчас в арабском мире для Израиля опасные. Могут привести к полной экономической блокаде Израиля, а может и всего коллективного Запада. Оставят без нефти, и живите со своей зелёнкой, в смысле энергетикой. Этого американцы допустить никак не могут. Огромные уши СШАдские видны всем и во всём, такие фиг спрячешь. А тут ещё между Ираном и Саудовской Аравией давняя вражда. То-то американцы руки потирали, чтобы это использовать в своих интересах. А что, саудитов на иранцев натравим, и пусть самоубиваются. Любимый штатовский приём. Иранцы - шииты - их в мусульманском мире всего 10-15% из 1,5 миллиардов мусульман. Остальные сунниты. Кстати, ХАМАС тоже сунниты, и поэтому прямой связи между ХАМАС и Ираном нет. Американцы решили саудитов соблазнить предложением, от которого умные правители не отказываются. США предложили Саудовской Аравии оборонный пакт близкий к членству в НАТО и сотрудничество в развитии мирного атома. А взамен вы, саудиты, признаете Израиль и увеличите добычу нефти. Но Саудовская Аравия, увидев, во что евреи превратили Газу, сказала: не-не-не, мы за прекращение войны. И сделка сорвалась. Саудовская Аравия последнее время стала больше сотрудничать с Россией и Китаем, а от американцев нос воротит. Итак, мы спутали американцам все карты в Сирии, а не так давно у Ирана вдруг появилось гиперзвуковое оружие. Как оно могло появиться у персов раньше американцев? Может, русские чего-то иранцам нашептали на ухо? Но гиперзвук здорово поменял расклад сил в пользу Ирана. Также персы заказали у России новые истребители и хотят получить комплексы С-400, отчего Израиль взбесился и пригрозил немедленно начать бомбить Иран раньше, чем эти комплексы будут развернуты. Евреи сильно нервничают по поводу того, что благодаря русским комплексам ПВО и русским истребителям удары Израиля по Ирану могут оказаться неэффективны, а вот удары Ирана по Израилю будут эффективны, потому что гиперзвук на Западе сбивать не умеют. Россия здорово изменила расклад сил в пользу Ирана. А тебе, Америка, лучше бы поблизости от себя посмотреть внимательнее: ВМФ России размещает «Цирконы» и «Калибры» в 160 км от границ США на Кубе. А ты всё на Восток норовишь то Ближний, то Дальний. У себя под носом бы не прозевать чего. А вот против Израиля ополчился почти весь мир, его поддерживают в основном страны Запада, но в самих этих странах идут антиизраильские протесты, которые могут их взорвать изнутри. Помимо протестов американцы столкнулись с твёрдой решимостью русских и китайцев не дать съесть Иран. Чаша весов склоняется в пользу Ирана, но никак не в пользу США и Израиля. И американцы это хорошо понимают. Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может привести к перекрытию Ираном ключевого канала поставок СПГ, а это означает скачок цен выше 100 долларов за баррель. А тебе, Байден, это надо перед выборами? Или в какие ещё бездны падения твоя страна должна провалиться? Теперь всё зависит от того, насколько американцы будут озадачены действиями России и Китая, и от этих действий зависит, будет ли развязана война с Ираном или американцы откажутся от своих намерений и отползут. Разумнее отползти. Мария Кривоносова