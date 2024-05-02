Формула театра Всякое время предлагает свой образ красоты, каждой эпохе присущи свои идеалы и представления о прекрасном. Однако это не мешает мудрой зрелости сохранять себя, нести свой свет, не вступая в схватку с мимолётными восторгами, столь же преходящими, как ночи и дни. Нина Фёдоровна Кисловская воплощает в себе ту мечту, к которой стремились многие актрисы, но путь к которой далеко не у каждой увенчался успехом. Она уже давно воспитывает правнуков, но кто и когда бы мог подумать о таком, наблюдая героев спектаклей в исполнении Нины. Здесь и пройдоха Тимотэ в спектакле «Ханума», и комичный начальник стражи в постановке «СТОП Любоff», и чопорная английская мама главного героя в спектакле «Бабочки свободны», и одновременно разудалая и трогательная Ираида в постановке «Это было нечто!». В этом году Нина Фёдоровна отметила свой юбилей и юбилей службы в театре. 10 лет на сцене, в труде и счастье перевоплощения, 10 лет сверхидеи и жизни в дружной растущей семье единомышленников. Наша героиня никогда не скрывала огромной ценности театра для себя и всегда подчёркивала главный парадокс - титанический труд и заботы дают запас сил для дальнейшей жизни. Стоит отметить, что забот Нина Фёдоровна на себя берёт немало. Начать можно с работы над ролью, а это практически всегда большие тексты и сложные элементы сценического движения, заканчивая подшивкой костюмов и одежды сцены. Ни одни гастроли не прошли без её участия. Своим примером Нина Фёдоровна иллюстрирует великую максиму о том, что «мир в глазах смотрящего», и ничто не может стоять на пути человека, который готов совершенствовать себя и гармонизировать окружающее пространство. Из царства потребления и мира простых решений она возвращает нас на вечные рельсы, по которым всё катится испокон веков. Благодаря ей мы снова с живыми людьми, чей портрет неповторим, каждый со своей душевной болью и со своими святынями, привязанностями и неприятиями. Мы снова в сфере труда, который определяет меру воздаяния, а самое главное - она увлекает нас идеей торжества жизни, которая побеждает всё. Сегодня юность ищет мотивацию, взывает к энергетике, прорабатывает себя, но всё это маски и игры глубокой внутренней пустоты. А рецепт звучит удивительно просто, но так же, как он прост, он бывает недоступен для исполнения. Надо любить и любовь свою направлять туда, где она требуется. Как всякое сакральное знание, оно лежит на поверхности и у него один недостаток: человек смотрит всегда не в его сторону. Вот этой любовью: порождающей, согревающей, понимающей, преодолевающей, с очаровательной улыбкой, делится Нина Фёдоровна со зрителем, с коллегами по театру, своей большой семьёй. А все вокруг воздают должное и возвращают ей любовь аплодисментами, признанием и почитанием её большого сердца. Иван Бобров