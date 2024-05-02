Приближается День Победы 1945-го, и приближают наши доблестные воины новую победу над фашизмом. Самое время вместе с молодым поколением обучающихся Дмитровского техникума СП №3 «Дубна» вспомнить историю, имена, даты, факты, сражения 1941-1945 гг. Вспомнили и подтвердили знания в игровой форме участием в викторине «Мы верим в тебя, солдат!».

Вопросы викторины не вызвали затруднений у большинства игроков. Даже непростые, они только ещё больше раззадоривали знатоков военной истории, побуждали узнавать ещё глубже и подробнее об этом славном, героическом и одновременно трагическом времени.

Ребята вспомнили советских маршалов Великой Отечественной, награждённых орденом «Победа», героев Сталинградской и Курской битв, битвы за Ржев и у деревни Крюково, названной К. Рокоссовским «вторым Бородино», героической блокады - обороны Ленинграда, битву за Берлин (сколько дней длились сражения, названия операций «Тайфун» и «Цитадель», а также грозу фашистских «Тигров» - артиллерийскую самоходку СУ-152, прозванную «зверобоем», лётчика-аса Александра Покрышкина, диктора Юрия Левитана и поэтессу - голос блокадного Ленинграда - Ольгу Берггольц, автора 7-й симфонии, написанной в осаждённом городе, Дмитрия Шостаковича, применение прожекторов для ослепления противника при штурме Берлина.

Правильные ответы и активность участников показали, что молодёжь знает и любит историю родной страны, гордится героями. Уроки истории в учебных заведениях и патриотическое воспитание не проходят зря, оставляют свой положительный след в сердцах и памяти юного поколения.

Музыкальные вопросы помогли вспомнить песни и инструментальные произведения военного периода: отрывок из симфонии №7 Д. Шостаковича, например. Песню «День Победы» подхватили хором и сразу вспомнили авторов. Как и авторов советского гимна, написанного в годы войны.

Особенно приятно было слышать стихи военных лет в исполнении молодых: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…» К. Симонова, «Я убит подо Ржевом…» А. Твардовского.

Слава и героизм русского, российского солдата не остались в прошлом. Они живут и сейчас в новых сражениях с фашизмом. Живут они в памяти народной, знаниях, любви к Родине тех, кто сам не знал той страшной войны. Чтобы не допустить повторения вторжения врага на нашу землю. Современная молодёжь понимает, насколько важны опыт прошлых поколений, любовь к Отечеству и готовность стоять за правду. Связь поколений и память о Победе не меркнут. Они перерастают в желание помочь и поддержать тех, кто сражается сейчас.

Лучшие образцы документально-исторической, мемуарной литературы, военной поэзии и прозы помогут противостоять попыткам фальсифицировать историю и принизить значение Победы и России. А богатый книжный фонд библиотеки всегда в распоряжении ребят и педагогов.

Алла Соболева

Фото Софьи Бодровой