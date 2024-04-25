В Дубне в кафе «Высоцкий» прошел отборочный этап чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Участники без подготовки читали отрывки из русской и зарубежной прозы и русской поэзии в четырех раундах, где чтение каждого оценивалось жюри.

Зародившийся теперь уже много лет назад в Новосибирске чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» получил мировой статус в сезоне 2019-2020, а уже в 2021 году отметил свой 10-летний юбилей.

По правилам чемпионата, участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а победитель выходит в финал конференции чемпионата. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух - лотерея. Интрига сохраняется до самого конца.

В нынешнем сезоне этапы чемпионата проходят более чем в 200 городах России, а также в Белоруссии, Аргентине, Казахстане, Эстонии, Турции, Испании, Иордании и других зарубежных странах.

Что касается отборочного этапа, который состоялся в Дубне, то его победительницей стала студентка кафедры лингвистики университета «Дубна» Екатерина Журавлева. Теперь она примет участие в полуфинале, который пройдет онлайн 21 мая. Желаем удачи Екатерине! А суперфинал состоится в начале июня в Москве на Красной площади в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».