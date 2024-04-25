На торжественном мероприятии, посвященном Празднику труда Подмосковья, по многолетней городской традиции чествовали дубненцев, которые добились профессиональных успехов и внесли весомый вклад в развитие нашего города. Поздравляли горожан с праздником вместе с главой города М.А. Тихомировым и депутатом городского Совета депутатов Е.Д. Угловым специально приехавшая в Дубну вице-губернатор Московской области М.Н. Нагорная, а также депутаты Московской областной Думы А.В. Орлов, М.В. Шевченко, благочинный Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич и другие почетные гости.

- Наш наукоград славится научными открытиями, достижениями работников градообразующих предприятий, педагогов, медиков, - отметил глава города Максим Андреевич Тихомиров, поздравляя горожан. - Благодаря целеустремлённости, энергии, труду каждого жителя Дубна вносит значимый вклад в развитие мировой науки, в укрепление обороноспособности страны, а также экономики, промышленности, культуры. В нашем городе стало традицией чествовать лучших передовиков производства, победителей российских, областных, городских конкурсов, тех людей, которые своим примером доказывают, что они лучшие из лучших и каждый из вас меняет город в лучшую сторону!

Наград было на этот раз действительно немало. Так, Знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» награждена учитель английского языка лицея №6 имени академика Г.Н. Флёрова Лариса Юрьевна Прахова.

Благодарность губернатора Московской области за добросовестный труд и высокий профессионализм вручена: начальнику Отдела технического контроля ООО «Технический центр «Радон» Анне Сергеевне Трофимовой; преподавателю Детской музыкальной школы Надежде Александровне Кузнецовой; старшей медицинской сестре детского хирургического отделения Дубненской больницы Галине Николаевне Сорокиной и коллективу ООО «Энкор» (гендиректор Алексей Николаевич Попков).

Благодарственным письмом губернатора Московской области за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Праздником труда Подмосковья награжден ведущий научный сотрудник ОИЯИ Сергей Павлович Мерц.

Знаком Московской областной Думы награждены: депутат Совета депутатов г.о. Дубна Андрей Владимирович Тамонов; медицинская сестра палатная детского отделения Дубненской больницы Елена Александровна Тихомирова.

Почетной грамоты Московской областной Думы удостоены: слесарь-сантехник 3 разряда энерготехнического цеха АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» Владимир Анатольевич Матвеенко; заведующий неврологическим отделением - врач-невролог Лечебно-реабилитационного центра «Дубна» Дмитрий Алексеевич Молчанов; коллектив МСЧ №9 ФМБА России (руководитель Ирина Ивановна Ларионова).

Благодарственным письмом Московской областной Думы отмечены: мастер участка МБУ города Дубны «Жилищно-коммунальное управление» Алексей Олегович Дементьев; главный эксперт отдела правовых актов местного самоуправления Управления правового обеспечения Администрации Анна Леонидовна Скреботун и депутат Совета депутатов Дубны Марк Владиславович Ширченко.

Подготовила

Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации Дубны