Поздравляем председателя Совета ветеранов ОИЯИ Светлану Аркадьевну Елизарову с юбилеем!

Кипит работа повседневно,

Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,

Чудесный праздник - юбилей!

В Совете ветеранов ОИЯИ Светлана Аркадьевна работает с 2011 года, с момента его образования. Сначала в должности секретаря, затем в должности заместителя председателя Совета ветеранов, а с 2018 года она возглавляет Совет, являясь его председателем.

Много сил, творческой энергии, душевного тепла уже много лет Светлана Аркадьевна отдает работе в родном Совете ветеранов, пользуясь заслуженным авторитетом и уважением у ветеранов ОИЯИ, членов Совета ветеранов, дирекции ОИЯИ и Администрации города.

За ее активную жизненную позицию, самоотверженный труд, неравнодушие, ее отзывчивость и готовность всегда прийти на помощь людям, за ее доброжелательность, жизнелюбие и оптимизм мы выражаем ей свою признательность и благодарность!

От имени ветеранов ОИЯИ, членов Совета ветеранов ОИЯИ желаем Светлане Аркадьевне крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в дальнейшей плодотворной работе в Совете ветеранов. Будьте счастливы и оставайтесь такой же активной и бодрой всегда!

Совет ветеранов ОИЯИ