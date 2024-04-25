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Впереди - сезон фонтанов Печать
25.04.2024 05:11

В рамках проведения месяца чистоты и благоустройства в городе идет работа по подготовке городских фонтанов к запуску.

Как отметили в Администрации города, специалисты МБУ «ЖКУ» обслуживают 5 городских фонтанов: в сквере на ул. Франка, два - у здания городской администрации, у ЗАГСа, а также в сквере Журавлева. Сейчас их очищают, а также устанавливают оборудование. Исключение - фонтан в сквере Журавлева. Скоро здесь начнутся работы по благоустройству, в рамках которых чашу и оборудование реконструируют.

Самый большой и технически сложный фонтан - в Парке семейного отдыха. На зиму он был законсервирован. Сегодня же подрядная организация возвращает в конструкцию 31 форсунку и 3 насоса и по итогу проведет тестовый запуск.

Городские фонтаны, добавили в городской Администрации, должны будут запустить уже 27 апреля.
  		 
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