Посвящение в юные березняки для первоклашек из школы №1, носящей имя выдающегося авиаконструктора Александра Яковлевича Березняка, - это целое событие. Торжественная форма одежды, опрятный вид и небольшое волнение… Что ни говори, а многие из детишек впервые побывали в Музее истории создания крылатых ракет, что в школе №10. А там, в музее, есть на что посмотреть и чем впечатлиться. Да и к тому же церемонию посвящения в юные березняки вместе с директором школы №1 Александром Ивановичем Руденко проводил ветеран МКБ Арслан Абдурауфович Мавлянов. На прошлой неделе отряд юных березняков школы №1 пополнился на еще без малого шесть десятков человек - ровно столько первоклашек были приняты в его ряды и получили из рук ветерана МКБ красивый значок юного березняка. Пока в музее собирались все виновники торжества, было время, чтоб в очередной раз пройтись по залам и рассмотреть все экспозиции. Особое внимание - кабинету Александра Яковлевича, где представлены его рабочий стол и кресло, телефоны, кульман… Для ребят это уже совсем далекая история, о ней они узнают из книг, журналов, от своих учителей. А вот для ветеранов все эти экспонаты - что-то хорошо знакомое и родное. Очень неожиданной и такой эмоциональной оказалась реакция одного из посетителей музея - Дениса Мордвинцева при виде ракеты Х-59. «Вот же она, родненькая! - воскликнул он, чем, собственно, и привлек сразу же мое внимание. Оказывается, Денис привел на посвящение в березняки маленькую дочь Надюшу. Но шел в музей не только поддержать ребенка, но и взглянуть на музейные экспонаты - те самые изделия, в создании которых тоже принимал участие. Сегодня он работает в «Росатоме», но были в его трудовой биографии и годы работы на МКБ. Учился Денис в Московском авиа-ционном институте, дипломный проект защищал как раз на нашем КБ по изделию Х-59, которое и представлено в музее на экспозиции. «На «Радуге» у нас целая династия Мордвинцевых, - рассказывает он. - Там токарем работал мой отец, Александр Георгиевич, дядя, Виталий Георгиевич, был начальником 33 цеха, мама, Валентина Васильевна, - инженер-химик… Бабушка и дедушка, труженики тыла, и тоже трудились на заводе №30 в военное время. А сегодня на предприятии главным бухгалтером работает двоюродный брат - Андрей Мордвинцев». Действительно, целая династия! Говоря о важности создания музея, Денис подчеркнул, «то потрясающе, что дети с таких малых лет изучают историю предприятий своего родного города, своей страны и понимают, что вся эта мощь - наша гордость, создана руками их отцов, дедов и даже прадедов». Егора Чуприна - ученика 1 «Б» класса, на праздник привел папа - Павел Чуприн, действующий сотрудник «Радуги», отдавший работе на предприятии уже почти два десятка лет. Хоть музей и был создан уже несколько лет назад, но многие из сотрудников МКБ в нем побывать еще не успели. Павел тоже был в нем первый раз и с интересом рассматривал музейные экспонаты, а также фотографии, запечатлевшие ветеранов конструкторского бюро. «С интересом ищу знакомые лица на фото, некоторых из ветеранов я лично знал и успел с ними поработать», - признается Павел. Сама церемония посвящения в юные березняки прошла торжественно, мощно, в духе присущего первой школе патриотизма: пели гимн России, читали стихи, рассказывали историю жизни Александра Яковлевича Березняка и интересные факты тех лет. Ребята быстро вырастут. Глядишь: год-другой, и придут они уже с экскурсией на МКБ, увидят музей предприятия под открытым небом. Еще несколько лет, и перед ними, сегодняшними первоклашками, встанет вопрос выбора будущей профессии. А перед некоторыми - вовсе и не встанет. Он будет предопределен. Ведь ежегодно десятки дубненских выпускников принимают решение связать свою жизнь именно с инженерией, ракетостроением, авиационной техникой. Вспомнят ли они в этот момент, что первый интерес к ракетной технике, авиации и науке у них возник в том самом музее, у настоящей ракеты, летящей с неимоверно быстрой скоростью и охраняющей рубежи нашей страны от всех врагов. Вот такие они - юные березняки… Наше будущее и продолжатели славных авиационных традиций Дубны. Анна Сухая Фото Анастасии Летовой