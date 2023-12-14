Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Дубне исполнилось десять лет! Сотрудников центра поздравил глава города Максим Андреевич Тихомиров. Он подчеркнул, что за годы работы наш МФЦ добился отличных результатов и показателей и является одним из лучших в Подмосковье.

Так, в 2013 году в центре предоставлялось всего 22 услуги, сейчас граждане могут получить более 350 государственных и муниципальных услуг. Сегодня МФЦ осуществляет взаимодействие с более чем 40 органами государственной власти и местного самоуправления. За годы работы центра госуслуг заметно сократилось время ожидания в очереди. За один визит можно подать сразу несколько заявлений, а затем лишь забрать готовые документы. Уже более 270 услуг доступно онлайн. Среди важных преимуществ — время работы, благодаря чему наши жители могут, не отпрашиваясь с работы, получить необходимые услуги.

Специалисты центра «Мои документы» всегда стараются посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение, при этом неизменно демонстрируя высокий уровень квалификации, творческий подход к решению задач и способность грамотно анализировать любую ситуацию. Благодаря их работе жизнь дубненцев и гостей наукограда становится более комфортной. «Уверен, - подчеркнул глава, - что впереди наш МФЦ ждут только новые и яркие победы, которые будут приносить пользу людям».

Вместе с депутатом Мособлдумы Александром Орловым они поздравили коллектив МФЦ и его директора Ларису Рулеву с юбилеем. Поблагодарили за качественный, плодотворный труд, знания, терпение и стойкость, пожелали новых успехов, а лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации города