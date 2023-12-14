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Еще один магазин Печать
14.12.2023 15:22

Новую фермерскую лавку «Ближние Горки» открыли в одном из домов на ул. Программистов.

Продуктовых магазинов явно не хватало в этом новом районе города, и, понимая это, торговые сети постепенно заходят в городок Программистов.

 

В торжественном открытии фермерской лавки «Ближние Горки» приняли участие сотрудники самой торговой сети, принадлежащей ГК «Агропромкомплектация», а также представители городской администрации и лично глава города М.А.Тихомиров.

В фермерской лавке посетителей всегда ждет широкий выбор продукции - от свежего мяса с собственных ферм в Курской, Тверской и Рязанской областях и полуфабрикатов до колбас и деликатесов бренда «Ближние Горки» и свежей молочной продукции «Искренне ваш».

Как отметила директор ООО «Тверские Горки» и ООО «Конаковский продукт» Екатерина Шибеко, это уже пятый магазин «Ближние Горки» в Дубне.
  		 
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