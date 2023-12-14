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14.12.2023 15:22

16 декабря отмечает очередной день рождения Нина Григорьевна Дьячкова. Не буду уточнять, сколько именно лет исполнилось этой прекрасной женщине, отмечу только, что ее почтенный возраст и юное отзывчивое сердце вызывают уважение и преклонение у жителей нашего города.

Нина Григорьевна, вы - человек-легенда, человек-эпоха, представитель поколения, которое пережило трудности, голод, войну.

С юных лет она девочкой трудилась наравне со взрослыми на заводе, долгое время работала в банке и более 20 лет возглавляла Совет ветеранов Левобережья.

Благодаря ее усилиям был установлен памятник труженикам тыла в парке Авиастроителей, именно она инициировала многие традиции в нашем городе, передавая свой опыт и патриотизм молодому поколению, согревала, подбадривала и напутствовала всех нас добрым советом.

Маяковский писал о таких уверенных, целеустремленных, неравнодушных гражданах страны: «гвозди бы делать из этих людей» и желал «лет до ста расти вам без старости».

Присоединяюсь к словам поэта и желаю любви, здоровья, приятных сюрпризов. Дорогая Нина Григорьевна, радуйте нас и заряжайте своей мудростью и оптимизмом еще долгие годы!

Л.А. САБИТОВА

 
  		 
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