Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов в прямом эфире расскажет о последних событиях в медучреждении и ответит на вопросы жителей. Какие обновленные отделения откроются в ближайшее время? Где планируется провести ремонт в следующем году? Какая работа ведётся по набору медиков? Об этом и многом другом расскажет главный врач Дубненской больницы в прямом эфире телеканала «Дубна» в эту среду, 13 декабря, в 19:30. Спросить о важном можно во время эфира, позвонив по номеру: +7 (496) 212-63-43.