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Главврач ответит на вопросы Печать
14.12.2023 15:21

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов в прямом эфире расскажет о последних событиях в медучреждении и ответит на вопросы жителей.

Какие обновленные отделения откроются в ближайшее время? Где планируется провести ремонт в следующем году? Какая работа ведётся по набору медиков? Об этом и многом другом расскажет главный врач Дубненской больницы в прямом эфире телеканала «Дубна» в эту среду, 13 декабря, в 19:30. Спросить о важном можно во время эфира, позвонив по номеру: +7 (496) 212-63-43.
  		 
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