С широкой пешеходной зоной, зелеными насаждениями, световыми акцентами, удобными скамейками и четкой перспективой на памятник МИГ-25… Именно такой хотят в ближайшем будущем дубненцы видеть улицу Центральную. Очередная встреча разработчиков проекта, команды городской администрации во главе с М.А. Тихомировым и горожан состоялась на прошлой неделе в ДК «Октябрь». Как отметил в самом начале встречи глава города, жителям представлен не проект, а концепция. А потому все замечания и предложения дубненцев будут услышаны. На их основании и будет подготовлен окончательный проект. - На следующий год в городе запланирована реализация двух больших проектов по части благоустройства, - отметил М.А. Тихомиров. - Это реконструкция сквера П.А. Журавлева и благоустройство улицы Центральной. Причем в техническом задании для проектировщика были обозначены также две дополнительные территории - сквер Ветеранов и территория вокруг ДК «Октябрь». Они должны войти в проект и стать частью единой концепции. Аукцион по выбору подрядной организации должны, по словам главы, провести уже нынешней зимой, чтобы с началом теплого сезона можно было приступить к реализации проекта. В обсуждениях с жителями активное участие принял руководитель проекта З.А.Смирнов. На самом деле очень жаль, что так немного жителей левобережной части города пришли на эту встречу. Но те, что пришли, имели четкое понимание, какой они хотят видеть улицу Центральную. Свое мнение выразили представители левобережного отделения Городского совета ветеранов, Совета ветеранов ГосМКБ «Радуга», депутаты Совета депутатов города, сразу несколько представителей градообразующего предприятия ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, а также другие неравнодушные дубненцы. Обсуждения длились более двух часов. И если говорить о самом главном, то решено, что улица Центральная от памятника МИГ-25 до площади Космонавтов останется просторной и без насаждений и каких-либо сооружений по центру - с четкой просматриваемой перспективой. Об этом говорили председатель первичной профсоюзной организации ГосМКБ М.Н. Щербаков, депутаты А.А. Ореховская и А.И. Руденко. По всей улице будут максимально сохранены уже существующие деревья, а в конце, у пересечения с улицей Березняка, где сегодня заброшенная и неухоженная роща, будет проведено благоустройство: выложены дорожки, установлены скамейки. Сквер Ветеранов существенно преобразится. Из основного: в нем появится плоскостной фонтан (когда струи воды выходят из-под земли, и вода также стекает под землю, оставляя площадку практически сухой), небольшое кафе или кондитерская. Затронули ветераны и патриотическую тему, а именно - сохранения памяти о наших земляках, Героях Великой Отечественной войны. Решение по этому поводу на встрече никакое принято не было, но в сквере Ветеранов, уверены представители старшего поколения, должны быть созданы знаковые элементы (информационные стенды, мемориальные таблички и т.д.), рассказывающие о наших героических земляках. Площадь у ДК «Октябрь» тоже ждет благоустройство: за ДК будет расположена игровая зона для детей, установлено новое акцентное освещение, перед ДК появится контактный памятник детской коляске. Подробно об идее его установки рассказал сотрудник музея Дубны Л.Г Четвериков. По задумке авторов, он должен быть контактным: чтобы ребенок смог сесть в саму коляску, а взрослые могли подержаться за ручку, которая со временем стала бы блестящей. Рядом с памятником будет установлена информационная табличка с историей создания детских колясок в Дубне и Советском Союзе. А вот чего точно не должно быть на площади перед ДК, так это автомобилей. С такой позицией депутата Горсовета А.И. Руденко согласились все присутствующие жители. Проектантам предложено проработать вопрос, чтобы парковочные места на площади были предусмотрены, но чтобы они не загораживали перспективу улицы и не перегораживали пешеходную зону. Поскольку времени на окончательную доработку проекта осталось не так-то и много, решено оперативно внести коррективы и представить окончательный проект на рассмотрение левобережной депутатской группы под руководством депутата Горсовета и заместителя генерального директора - главного инженера ГосМКБ «Радуга» А.П. Утриванова. Именно с таким резюмирующим предложением выступил Анатолий Петрович, посчитав, что и депутаты, и жители, обязаны ознакомиться с итоговой версией проекта, и только после этого можно приступить к его реализации. Анна Сухая Фото автора