День Героев Отечества отмечается в России ежегодно, 9 декабря. В этот день в Дубне был создан легендарный проект «Женщины героев», объединивший россиянок, чьи мужья, сыновья, братья, отцы отдают долг Родине в рядах ВС РФ. Рождение проекта «Милый мой человек, мой муж, моя защита и опора, моё плечо, моя скала! Скоро ты уедешь от меня ещё дальше, но расстояние не имеет значения, когда в сердце живёт любовь. Пусть тебя оберегает твой ангел-хранитель, а мы будем молиться за тебя…» Это отрывок из письма Зайнуры Валеевой, супруги капитана медицинской службы, мамы троих маленьких детей. Каждая строчка её письма к мужу проникнута искренностью, любовью и в то же время гордостью за него, за свою семью. Проект «Жены героев» начался в Самаре с фотовыставки, посвященной женщинам, чьи супруги сегодня защищают Родину. Проект был инициирован Екатериной Колотовкиной - женой командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина, которая пришла в Дом офицеров и попросила сделать фото в кителе мужа. В один из дней она достала китель мужа, накинула на плечи, посмотрела на себя в зеркало и поняла, как он много для неё значит: тяжёлый, много медалей, не по размеру, но в то же время согревает и даёт силы, веру в то, что муж вернётся…Почувствовала, что похожее состояние испытывают женщины, чьи супруги сейчас там же, где и её. Такие же фото в кителе своего мужа, сына, брата, отца успели сделать уже тысячи женщин, матерей и дочерей наших российских бойцов. И вместе с трогательными письмами на фронт их публикуют теперь на тематических порталах, объединяют в выставки и собирают в печатные альбомы. Этот проект о женской силе, вере, стойкости, терпении, мудрости и, конечно же, любви стартовал и в Дубне. Одним из его инициаторов в нашем городе стала дубненский фотограф Яна Грибкова. Она предложила поддержать идею социального фотопроекта, охватившего десятки российских городов. На предложение дубненки откликнулись визажисты, готовые безвозмездно делать макияж и прически главным героям, а точнее, героиням фотосессий. Образы первых героинь были запечатлены объективом фотоаппарата Яны Грибковой. Дубненские мамы, жены, сестры влились в единый тыл, способный своей любовью и огромным мужеством укрепить силу духа наших бойцов. Первая выставка - в ДК «Октябрь» В декабре 2022 года в ДК «Октябрь» проект стартовал: прошло торжественное открытие выставки «Женщины героев» в поддержку дубненских жен, матерей и родственников мобилизованных. Шестнадцать портретов жен, матерей и сестер бойцов украсили холл Дворца культуры на втором этаже - и это было только начало. Присоединиться к проекту выразили желание и другие жены дубненских военнослужащих. Инициативу фотографа поддержали неравнодушные дубненцы и помогли кто участием, кто финансово, и все вместе сделали мероприятие трогательным, душевным и теплым. Именно этого - тепла, понимания, поддержки сегодня очень не хватает тем, чьи близкие там, на фронте. А потому слова поддержки в адрес прекрасных героинь выставки из уст самих организаторов, а также депутата городского совета А.И.Руденко и областного - М.В. Шевченко - это и есть та нужная и важная сила, чтобы не отчаяться, не упасть духом, а сохранить свет любви в своем сердце и ждать. Об этом говорила и глава женсовета 2-й армии и супруга боевого генерала Екатерина Колотовкина, с которой удалось выйти на видеосвязь. Несколько песен, исполненных офицерами ансамбля «Фронтовые песни», подняли тогда на вечере боевой дух и без того боевых представительниц прекрасного пола. О любви к своим близким и мужьям - защитникам Отечества, говорила каждая из участниц. А еще они тепло благодарили всех, кто не остался в стороне и помог организовать такую встречу. Все героини фотовыставки ушли с мероприятия с прекрасными букетами, подарочными сертификатами, а их детишки - с новогодними подарками. И главное - унесли немного тепла, наполнившего их сердца от добрых слов и теплых чувств каждого, кто пришел поддержать этот нужный проект. «Здравствуй, сынок, мой родной! С огромным приветом и массой самых наилучших пожеланий к тебе твоя мама! Каждый день, каждый час я не перестаю думать о тебе. Понимаю, что сейчас там нелегко всем, всем нашим защитникам. Но, несмотря ни на что, знай, я всегда буду рядом и мыслями всегда с тобой, прошу Бога, чтобы он тебя оберегал. Мы с папой очень гордимся тобой, нашим сыном, ты наш герой. Береги себя, а мы будем молиться», - эти строки Елена Естефеева написала своему сыну, ушедшему защищать Родину. Это слова матери, понимающей, что сын сделал правильный выбор, когда Россия оказалась в опасности. «Путь у этой выставки нелегкий. Зная всю эту историю с первых дней ее зарождения, возьму на себя право рассказать всем, кто в нашем городе не совсем понимает, чьими усилиями и бескорыстными стараниями она все-таки появилась и демонстрировалась не только в Дубне (в ДК «Октябрь», в библиотеках), но и в Запрудне, в Дмитрове и в Кимрах. Идея ее создания принадлежит дубненскому фотографу Яне Грибковой и участнику СВО, полковнику запаса Евгению Шипулину. На собственные средства и при поддержке своих друзей, родных, близких самих участниц был запущен этот проект. Все фотосессии были отсняты на деньги самих организаторов и неравнодушных дубненцев, изготовлены конструкции, закуплены подарки героиням фото. Поэтому, забегая вперед, скажу большое человеческое спасибо всем этим неравнодушным горожанам, а также Яне и Евгению и, конечно, самим участницам за то, что, встретив вначале непонимание и даже неодобрение на уровне своего города, не остановились и сделали чудесную выставку, показав пример многим городам, которые теперь, ссылаясь на Дубну, запускают такие же проекты»,- пишет в статье о проекте главный редактор газеты «Встреча» А.В. Сухая. Центральный дом Российской армии Следующая остановка выставки «Женщины героев»- Центральный дом Российской армии имени М.В. Фрунзе в Москве. Пока экспонировалась выставка, её успели посетить сотни офицеров, членов семей военнослужащих и самых обычных людей. Такой интерес к выставке из нашей подмосковной Дубны неслучаен. Это не просто выставка (хотя мастерство выполненных фотографий неоспоримо) - это два с лишним десятка историй, трогательных, патриотичных, пронизанных чувствами ожидания, любви, преданности и мужества… «Мой брат - герой! Для меня всегда казался маленьким ребёнком, малой мой. Сейчас вспоминаю, как в детстве бегала за него заступаться во дворе. Решала проблемы по-пацански. И только когда настал 2022 год … я поняла, что мальчик вырос! Его время защищать нас! Когда только началась мобилизация, он пришёл и сказал: «Пойду! Нужно защищать вас! Я должен, и никак по-другому!». - Страшно…,- сказала я, глотая подкативший к горлу ком.- Может, не надо? Может, без тебя обойдутся? - Нет, не обойдутся! Вытри слёзы и жди! Я дал слово, я должен отдать долг Родине! И ушёл… Мы ждём! Верим, что МЫ победим! И наши ребята, наши мужчины вернутся в свой дом!», - эти строки участницы проекта Арины Страховой, адресованные брату, который в первых рядах ушёл на фронт, невозможно читать без слёз. И сегодня участники проекта вспоминают женщину, которая ходила от стенда к стенду, читала их письма, рассматривала фотографии и плакала… Ведь каждая строчка письма пропитана любовью и тоской по родным и любимым мужчинам… На открытие выставки в ЦДРА приехали не только ее организаторы из Дубны, не только ансамбль офицеров запаса «Фронтовые песни» (руководитель Марина Чайковская), но и сами героини проекта - жены, мамы, сестры офицеров, чьи мужчины сегодня на передовой. Для них это был одновременно и праздник, позволивший еще больше проникнуться духом единения, офицерского братства, и достаточно тяжелое испытание, ведь вновь говорили о самом сокровенном, дорогом. Вспоминали мужей и со слезами на глазах, перечитывая свои же письма к ним, запечатленные рядом с портретами, смахивали слезы… Видеообращение к участницам выставки прислала Екатерина Колотовкина, которая дала старт Всероссийскому одноименному проекту «Жены героев». Она трогательно благодарила каждую из прекрасных героинь проекта за участие в нем и за ту поддержку, которую сегодня они, участвуя в выставке, оказывают тысячам российских женщин, испытывающих такие же тревожные чувства и переживающих за своих мужей. Приветствовали всех, кто пришел в этот день в ЦДРА на открытие выставки, также заведующая выставочным залом Алла Маркова, начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко, депутат Совета депутатов Дубны Елена Злобина, начальник отдела культуры и туризма администрации Дубны Татьяна Романенкова, начальник отдела молодежи управления по делам молодежи администрации нашего города Михаил Богомолов, а также один из организаторов проекта Евгений Шипулин. В словах каждого - восхищение стойкостью и мужеством женщин, умеющих на своих нежных хрупких плечах нести тяготы военной службы своих мужей, которые как раз на фото и символизировал военный китель. Он, как сказала Е. Колотовкина, и тяжелая ноша, и что-то большее, чем просто вещь - он дает силы, дает стойкость и согревает в самые тяжелые минуты… Мероприятие получилось действительно красивым, торжественным и теплым. Ансамбль «Фронтовые песни» Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса исполнил военные песни. Глядя на убеленных сединой поющих офицеров, невозможно не подпевать знакомую всем «Катюшу» или «Служить России». Отдельное спасибо от организаторов выставки городской Администрации, выделившей один из автобусов для поездки в Москву. А самим женщинам и Е.А. Шипулину - за организацию вкусного чаепития после презентации выставки, ведь что ни говори, а за чашкой чая с пирогами рождаются самые душевные и добрые беседы. Рождается так нужное сегодня этим девчонкам и их семьям общение. И вместе с ним - уверенность, что они не одни, что есть поддержка, есть забота, есть уважение. Что они - сила, способная встать мощным тылом за спиной у своих мужей… «Здравствуй, родной! Я не спрошу, как у тебя дела - знаю, нелегко. Чувствую тебя сквозь расстояние, сын всё больше на тебя похож, точь-в-точь взгляд суровый, офицерский, как у папы. Дочь гордится тобой и не понимает, почему твоя очередная командировка так затянулась. Я по-прежнему жду, как и все остальные годы нашей совместной жизни, ведь в каждой звёздочке, что на твоих погонах, частичка моей любви и ожидания», - эти трогательные строки из письма Татьяны Большаковой к своему мужу вселяют нашим защитникам надежду и веру. На разных площадках Празднование Дня защитника Отечества в Дубне началось с торжественного открытия уже ставшей легендарной выставки уличного формата «Женщины героев». В этот раз портреты разместили в Парке семейного отдыха. В марте 2023 года фотовыставка «Женщины героев» экспонировалась в парке «Патриот» в Москве. Она вошла в экспозицию объединенной исторической выставки, организованной органами военного управления Вооруженных сил Российской Федерации совместно с Национальным центром управления обороной РФ. Более двух десятков портретов дубненских женщин - участниц проекта «Женщины героев» - мам, сестер, жен военнослужащих, которые сегодня задействованы в специальной военной операции, оказались там, в парке «Патриот», вовсе не случайно. Дубненским проектом заинтересовались уже на самом высоком уровне, ведь он - яркий пример поддержки семей мобилизованных земляков, еще большего сплочения и единения, о котором говорят сегодня повсеместно. На открытии выставки в парке «Патриот» побывали и сами участницы проекта. Для них каждое такое мероприятие (а их было уже немало, поскольку выставки экспонировались как на нескольких площадках Дубны, так и в Талдомском, Дмитровском районах, Тверской области) - это целое событие, которое придает силы, дает терпение и мужество идти дальше, вперед. Не сломиться и сохранить в сердце огромную надежду и большую любовь. Как было отмечено на открытии выставки, основная идея проекта - показать силу русской женщины, оставшейся без мужского плеча, её стойкость, мужество, терпение, преданность и верность. «Благодаря этой выставке люди могут слегка прикоснуться к судьбам жен военнослужащих, попытаться почувствовать, что такое ждать, воспитывать детей, пока их отца нет рядом, самой справляться со всеми трудностями и задачами», - отметила организатор первой подобной выставки в России в Самаре Е. Колотовкина. В рамках проекта в Дубне была организована экспозиция в гимназии №3, запуск видеоряда на плазменных панелях в Парке авиастроителей, оформлен патриотический баннер ко Дню Победы в библиотеке Левобережья, открыта фотозона у средней школы №1, установлены два билборда на пр.Боголюбова и ул.Центральной. Жизнь продолжается. Летом этого года в День семьи, любви и верности была особая свадьба. Сын участницы проекта Елены Естефеевой, Алексей, придя из зоны военных действий, на следующий день расписался со своей любимой девушкой Светланой. Торжественная церемония проходила во Дворце культуры «Октябрь». По мнению молодожёнов, главное в семье - это доверие и верность, они об этом уже знают не понаслышке. В 2023 году начал свою работу Комитет семей воинов Отечества, его возглавила участница проекта Наталья Калугина, сформирован добровольческий отряд «Батальон» в п. Запрудня благодаря участницам проекта Арине Страховой, Татьяне Зайцевой, Зайнуре Валеевой, девушки - участницы проекта активно работают в дубненском отряде «Батальон». Вот что Зайнара Валеева говорит о проекте: «Скоро год как мы стали участницами самого патриотического проекта нашего города. Патриотически сильного и одновременно очень красивого и нежного. Наш проект - это не самолюбование, совсем наоборот, это поддержка для сотен тысяч таких же женщин, чьи жизни изменились с началом СВО. Нас много, мы все очень разные, но любовь к нашим мужчинам нас всех объединила! Мы благодарны нашим организаторам, которые не побоялись всех сложностей и организовали эту великолепную атмосферу. Они познакомили нас, и вот на протяжении года, почти каждый день мы на связи. Было очень много всего за это время, хорошего и, к сожалению, трагичного, но все время мы вместе, поддерживаем друг друга, поддерживаем наших мужчин, ждем, молимся и верим в их победу». После знакомства девушки из проекта объединились и занимаются сбором гуманитарной помощи и плетут маскировочные сети. Так в Дубне благодаря инициативе простых жителей, а также неравнодушных горожан, финансово и организационно поддержавших идею, и состоялся этот очень нужный и важный для всех нас проект. Время неумолимо идёт вперёд, и двое наших героев получили ранение, нашему земляку О.И. Мосеенкову посмертно присвоен орден Мужества, героически погибли уже несколько дубненцев... 9 декабря, в годовщину проекта, в 12:00 состоится открытие выставки в Музее Дубны. Друзья, дубненским проектом «Женщины героев» при поддержке Комитета семей воинов Отечества г. Дубны принято решение о создании мемориальной доски на школе и доме, где учились и жили герои Дубны, отдавшие жизнь в ходе СВО, - А. И. Чертилин, А. И. Леснинов. В связи с этим мы организовываем сбор на изготовление памятных табличек и их установку. Сведения о поступлениях, фотоотчет будет предоставлен в группе Дубненского отделения Комитета семей воинов Отечества. Сбор осуществляет руководитель Дубненского отделения Комитета семей воинов Отчества Наталья Калугина. Реквизиты для перевода: 2202 2053 2200 7771 Сбербанк. Обязательно подписывать «на табличку». Большую помощь в создании проекта оказали Ольга Цемба - мастер по причёскам и уходу за волосами. Ольга бесплатно предоставляла услуги для участниц для подготовки к фототсъёмке. Арина Звонарева - визажист, бесплатно создавала макияж для участниц перед фотосъемкой. Фотостудия LOVI и ее руководитель Анастасия Габран бесплатно предоставляла фотостудию для съемок. Проекту помогали типография РЕРЕК (г. Кимры), компания Tender Help, Татьяна Бранова, UCHI.RU, Мария Козлова, ведущая Наталья Мельник (студия детских праздников), а также Дарья Власова, Алла Щукина, Светлана Куликова, Наталья Мастурова, Татьяна Максименкова, Анастасия Погудина, волонтеры центра «Инициатива» и его руководитель Илона Гиренкова. В течение года проект поддерживает ДК «Октябрь» и его директор Елена Александровна Иванова. Участники проекта выражают ей большую благодарность за поддержку и внимание. Проект жёны героев выражает благодарность: Екатерине Колотовкиной, автору проекта «Жёны героев»; парку «Патриот», г. Москва; Центральному дому Российской армии имени М.В.Фрунзе; Дмитровской центральной библиотеке; главе г.о.Дубна Максиму Тихомирову; экс-главе г.о. Дубна Сергею Куликову; начальнику отдела культуры и туризма Администрации г.о. Дубна Татьяне Романенковой; начальнику отдела молодёжи Администрации г.о. Дубна, Михаилу Богомолову; депутатам Совета депутатов г.Дубны Елене Злобиной, Александру Руденко, Ивану Биканову, Павлу Насонову; отделению партии «Единая Россия» в Дубне; директору ДК «Октябрь» Елене Ивановой; директору Муниципальной библиотеки Левобережья Елене Штраниной; главному редактору газеты «Встреча» Анне Сухой; ансамблю «Фронтовые песни» Дубненского отделения Союза офицеров запаса и его руководителю Марине Чайковской. А также благодарим спонсоров - добровольцев Десантно-штурмового батальона БАРС-5; выпускников ВИТУ 5-го инженерно-технического факультета 2003 года и лично Наталью Спирину, Светлану Рупакову, Алесю Акулову. Инициативная группа проекта «Женщины Героев» при поддержке Комитета семей воинов Отечества г. Дубны