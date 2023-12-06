Продолжение. Начало в № 42, 43, 44, 45, 46, 47. 1984 год. На вооружение ВМФ СССР поступил ракетный противолодочный комплекс «Раструб-Б», созданный авиастроителями Дубны при участии комсомольцев и молодежи. 9 февраля. В Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ принят в эксплуатацию импульсный реактор на быстрых нейтронах - ИБР-2, в сооружении и запуске которого на протяжении всех лет его создания шефствовали комсомольские организации СМУ-5 и ОИЯИ. 27 октября. Звания лауреатов премии комсомола Подмосковья в области науки, техники и производства в 1984 году удостоены сотрудники Лаборатории высоких энергий ОИЯИ В.М. Головатюк, Н.И. Зимин, И.А. Тяпкин. 1985 год. Июнь - август. Сводный комсомольско-молодежный отряд г. Дубны ударно трудился на Всесоюзной комсомольско-молодежной стройке - строительстве Загорской ГАЭС. 27 июля. Представители Дубны - лауреат премии комсомола Подмосковья и Ленинского комсомола хоровая студия «Дубна» и вокально- инструментальный ансамбль ДК «Мир» ОИЯИ «Легенда», а также молодые ученые ОИЯИ и других научных и производственных коллективов города приняли участие в мероприятиях открытия XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу. Хоровая студия «Дубна» стала дипломантом фестиваля. 1 сентября. В микрорайоне Черная речка открылось новое здание школы №6, в строительстве которой активное участие принимали комсомольские организации Институтской части города, СМУ №5. Декабрь. Изделие АМА (Анализатор многоканальный амплитудный), разработанное комсомольцами приборного завода «Тензор», отмечено почетным дипломом ВДНХ СССР I степени и золотой медалью. 1986 год. 24-1 июня ГК ВЛКСМ активно участвовал в организации впервые проводимого в истории Дубны городского праздника «День города», а также в проведении IV праздника песни пионеров и школьников. 6 - 10 июня. Лауреат премии комсомола Подмосковья и Ленинского комсомола детская хоровая студия «Дубна» стала призером IX Международного конкурса-фестиваля молодежных коллективов «Счастливая молодость», проходившего в Болгарии. Сентябрь. При ГК ВЛКСМ создана инициативная группа по организации строительства МЖК (Молодежных жилищных комплексов), которая в период с 1988 по 1990 год совместно с исполкомом горсовета, руководством ОИЯИ, завода «Тензор» и СМУ-5 организовала строительство в Дубне двух МЖК: на ул. Моховой и 9 мая. 15 ноября. По инициативе ГК ВЛКСМ при дубненском ЗАГСе начал работать Клуб молодой семьи. 1987 год. При активном участии молодых специалистов на заводе «Тензор» завершены работы по физико-дезометрическому комплексу для протонной терапии и медицинских исследований на базе синхротрона. 5 сентября. Дети и молодежь города стали активными участниками впервые проведенного в Дубне Марша мира. 1988 год. Январь. По инициативе ГК ВЛКСМ и клуба самодеятельной песни «Акцент» в Дубне проведен фестиваль авторской песни «Сверим наши струны», в котором приняли участие представители 16 городов Советского Союза. 25 - 27 марта. Дубненский ГК ВЛКСМ провел городской фестиваль молодежных театров. 29 - 30 апреля. ГК ВЛКСМ и лауреатом премии комсомола Подмосковья и Ленинского комсомола детской хоровой студией «Дубна» проведен городской фестиваль политической песни. 7 - 9 октября. Комитет ВЛКСМ в ОИЯИ провел в Дубне рок-фестиваль «Рок в фонд «Мемориала», в котором участвовали 12 рок-групп из разных городов страны. 29 октября. Концертная и музыкальная деятельность дубненской рок-группы «Алиби» (рук. С. Попов) отмечена премией комсомола Подмосковья. 1989 год. Январь. По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ и воинов-интернационалистов в Дубне начался сбор средств на строительство памятника дубненцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане (установлен в 2000 году на набережной р. Волги в виде Ротонды). Февраль. Приборный завод «Тензор» признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования с вручением переходящего Красного знамени, в чем была заслуга и комсомольской организации предприятия. 15 апреля. В районе магазина «Орбита» по инициативе ГК ВЛКСМ, комитета комсомола завода «Тензор» и воинов-интернационалистов заложена Аллея воинов-интернационалистов. 31 июля - 18 августа. В Дубне при активном участии ГК ВЛКСМ и комитета ВЛКСМ в ОИЯИ работал первый международный компьютерный лагерь-школа, в которой приняли участие более 80 старшеклассников из СССР, Болгарии, ГДР, СРВ, ЧССР. 28 сентября. Сдан в эксплуатацию спортивный комплекс «Руслан», построенный при активном участии комсомольцев завода «Тензор». 1990 год. 1 марта. При комитете ВЛКСМ в ОИЯИ, на базе личной коллекции исторических экспонатов молодого сотрудника Института Е. Крымова создан музей археологии на обще¬ственных началах. 15 апреля. По инициативе комитета ВЛКСМ в ОИЯИ, городского общества инвалидов, общества милосердия к детям «Вера» проведена акция милосердия. Июнь. Состоялась XX отчетно-выборная конференция городской организации ВЛКСМ, решением которой прекращена деятельность комсомола в г. Дубне. Стране нужны мы были в самом главном - Мы помогали молодёжи жить Осознанно, ответственно и ярко, Не прожигая понапрасну суть. Мы были вдохновенны и азартны В работе, в увлеченьях и в страстях, В науке, в спорте и на службе ратной, В походных песнях, в пламенных стихах. А-М. Ходжаев Материал подготовил Николай ПРИСЛОНОВ Р. S. Более подробно ознакомиться с историей комсомола города Дубны можно в книге «Комсомол Дубны. История в фактах и воспоминаниях» (составитель Н.Н.Прислонов), которая есть в библиотеках города. Также её можно прочесть и на сайтах муниципального Музея археологии и краеведения, муниципальной Библиотеки левобережья и Московского областного фонда «Наследие».