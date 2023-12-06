Сотрудники Дубненской госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Ребенок - пассажир - пешеход». Автоинспекторы обращали внимание, как соблюдают правила дорожного движения родители-водители.

Особое внимание было уделено правилам перевозки детей в автомобиле.

Накануне рейд «Детское кресло» прошёл вблизи образовательного учреждения. Его основной целью стало снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверили более 60 транспортных средств, выявлен 1 водитель, нарушивший правила перевозки детей (ч.3 ст.12.23 КРФ об АП), составлен административный материал.

В салонах многих автомобилей, которые в ходе рейда останавливали сотрудники Госавтоинспекции, можно было увидеть оборудованные согласно правилам и используемые по назначению детские автокресла. Дошколята с удовольствием демонстрировали дисциплину пассажира и рассказывали, что сидеть в кресле удобно, и такое положение позволяет им всесторонне наблюдать через окна за движением других транспортных средств и пешеходов.

За время проведения акции «Ребенок - пассажир - пешеход» с 20 по 26 ноября выявлено 43 пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, в соответствии с ч.1 ст.12.29 КРФ об АП составлены административные материалы, выявлено 8 водителей с нарушением правил перевозки детей, составлены административные материалы по ст. 12.23 ч. 3 КРФ об АП.

Дубненская госавтоинспекция напоминает взрослым: «Пристегивайте малыша в автомобиле в детском удерживающем устройстве и пристегивайтесь сами. Не забывайте использовать световозвращающие элементы на одежде - это позволит водителям вовремя вас заметить на дороге и избежать столкновения».