Государственная ветеринарная служба напоминает, что с 01 сентября 2021 г. вступил в силу Приказ Министерства сельского хозяйства Российской федерации № 156 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза».

Правилами устанавливают обязательные требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации лейкоза, предотвращению его возникновения и распространения на территории Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 21 Правил получение положительного результата на лейкоз при серологических исследованиях (РИД) является одним из случаев, при которых диагноз на лейкоз считается установленным, и, соответственно, является основанием для установления ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу в соответствии с пунктами 28-29 Правил.

Государственная ветеринарная служба напоминает, что приобретать крупный рогатый скот и других сельскохозяйственных животных необходимо только с ветеринарными сопроводительными документами, оформленными в программе ФГИС «Меркурий».

Лейкоз - хронически протекающая инфекционная болезнь крупного рогатого скота. Возбудитель вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) способен годами пребывать в изоляции, ожидая ослабления иммунитета.

Вирус лейкоза передается через биологические ликворы, сперму, молоко, однако клинические симптомы до полугодовалого возраста не проявляются. Признаки заболевания возникают в четырехлетнем возрасте, постепенно нарастая. Кроме КРС, к возбудителю лейкоза восприимчивы домашние и дикие жвачные.

Лечение: при лейкемии КРС лечение неэффективно.

Меры борьбы: при подтверждении заболевания лейкозом на ферму накладывают карантин, сопровождающийся введением ограничительных мер.

ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2»

Тел. 8-496-206-37-11, Талдомская ветеринарная станция, г.Талдом, ул.Советская, 12.

Тел. 8-496-219-65-05, Участковая ветеринарная лечебница г.Дубны, Коммунальный проезд, д.5.