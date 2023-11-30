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А снег идет... Печать
30.11.2023 06:51

Сильный снегопад обрушился на Подмосковный регион. Дубну снегом тоже порядком замело. Снежная погода продержится до конца недели, а минус по Цельсию усилится, будет гололед.

Вся уборочная техника в нашем городе последние несколько суток работает в круглосуточном режиме, задействованы все ресурсы, дабы справиться с последствиями снегопада.

Как отметили в городской администрации, нынешней зимой МБУ «ЖКУ» убирает снег не только в парках и скверах, но также обслуживает городские улицы, а гараж предприятия насчитывает уже более 30 единиц коммунальной техники. Тем не менее, справиться одномоментно со снежными завалами, особенно когда снежок все подсыпает и подсыпает, непросто. В условиях непогоды горожан просят быть предельно внимательными и осторожными. В случае экстренной ситуации жители могут звонить по единому номеру 112. Телефон горячей линии МЦУР 8 (916) 691-60-67. На него можно сообщать о проблемах, связанных с уборкой улиц и дорог.
  		 
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