Подписано соглашение о сотрудничестве между ОИЯИ и МГУ. Документ расширяет взаимодействие между Объединенным институтом ядерных исследований и Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова по ряду направлений в образовательной сфере, в совместной реализации научных проектов и совместном использовании IT-инфраструктуры. Соглашение также предусматривает активное развитие филиала МГУ в Дубне. Подписи на документе поставили директор ОИЯИ Григорий Трубников и ректор МГУ Виктор Садовничий во время совместного заседания Ученого совета МГУ и ОИЯИ 20 ноября 2023 года. ОИЯИ и МГУ связывают давние и тесные научно-образовательные связи. Многие отцы-основатели ОИЯИ окончили МГУ и были профессорами университета, принимая в том числе участие в деятельности филиала НИИЯФ МГУ в Дубне (1961-2015 годы). Ведущие ученые МГУ входят в состав Ученого совета ОИЯИ и программно-консультативных комитетов Института. В 2022 году состоялось открытие филиала МГУ в Дубне - с новой силой заработали две кафедры, на которых сейчас обучается более 30 студентов: кафедры физики элементарных частиц (заведующий - научный руководитель ОИЯИ академик РАН Виктор Матвеев) и фундаментальной и прикладной ядерной физики (заведующий - директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников). Совместные исследования В соответствии с соглашением будут вестись совместные исследования по физике элементарных частиц и атомного ядра, физике конденсированного состояния вещества с использованием ядерно-физических методов. Также будут развиваться совместные исследования в астрофизике, радиобиологии, экологии. Укрепится и сотрудничество в сфере телекоммуникационной инфраструктуры и информационных технологий, будут создаваться Gгіd-сегменты ОИЯИ и МГУ. Виктор Садовничий сообщил, что для решения совместных задач будет задействован потенциал нового суперкомпьютера «МГУ-270». Развитие филиала МГУ в Дубне Планы по развитию филиала МГУ в Дубне представил Ученому совету МГУ академик РАН, директор ОИЯИ Григорий Трубников. «Сейчас у нас есть две кафедры, в планах - как минимум удвоение их числа. Кафедра больших данных и компьютинга готова к открытию, мы практически завершили разработку образовательных программ», - сказал директор ОИЯИ. Он выразил уверенность, что будущая кафедра в составе дубненского филиала, факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ и кафедра прикладной математики и информатики филиала МГУ в Сарове составят вместе комплементарную экосистему, которая сможет принять совместный образовательный план и ставить практические задачи как перед саровскими, так и перед дубненскими студентами. По словам Григория Трубникова, вторая кафедра - радиобиологии и радиохимии - планируется к открытию в 2024-25 учебном году как интересное образовательное направление на стыке нескольких наук. Кафедра будет создана в кооперации с химическим факультетом МГУ. Директор ОИЯИ поблагодарил Виктора Садовничего и его команду за поддержку в организации работы филиала - от решения об учреждении до получения лицензий и приема первых учащихся. Григорий Трубников вручил Виктору Садовничему мантию и диплом почетного доктора ОИЯИ - решение о присвоении этого звания принял Ученый совет Института в сентябре нынешнего года. Ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий заявил, что подписанное между двумя научными организациями соглашение призвано интенсифицировать совместную научно-образовательную деятельность на базе филиала МГУ. «Объединенный институт ядерных исследований и Московский университет являются лидерами фундаментальных исследований в области ядерной физики и смежных с ней областей естественных наук. Нас связывает длительная история сотрудничества, у истоков которого стояли выдающиеся отечественные физики - профессора МГУ, а также будущее - основанный в прошлом году филиал Московского университета в Дубне. Наша общая задача состоит в обеспечении национального технологического развития, реализации прорывных научных исследований, а также в подготовке для этого высокопрофессиональных кадров. Подписание соглашения - это историческое событие», - прокомментировал Виктор Садовничий. Дает путевку в науку Заместитель директора филиала МГУ в Дубне Александр Ольшевский сделал акцент на эффективности получаемого в стенах филиала МГУ в Дубне образования: за период с 1963 по 2015 год более 70 % выпускников, в том числе из стран-участниц ОИЯИ, получили работу по специальности как в ОИЯИ, так и в других научных центрах. С 2019 по 2023 годы было подготовлено 49 магистров. Более половины из них остались в науке, при этом треть являются сотрудниками лабораторий Института. Научный руководитель ОИЯИ академик РАН Виктор Матвеев напомнил, что с 1960-х годов через обучение в дубненском филиале прошли более 1200 студентов и аспирантов, которые стали основой кадрового потенциала ОИЯИ и его стран-участниц, что содействовало укреплению и развитию международного сотрудничества с этими странами. По информации jinr.ru