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Важная услуга Печать
23.11.2023 07:47

В ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России доступна услуга проверки электрокардиостимулятора.

Это необходимая процедура, которая должна проводиться всем пациентам с имплантированными устройствами не реже 1-2 раз в год.

Запишитесь на прием к специалисту сосудистого центра чтобы:

- проверить технические характеристики и состояние кардиостимулятора и электродов;

- провести оценку накопленной диагностической информации; подобрать индивидуальную программу работы ЭКС;

- провести коррекцию параметров работы для увеличения срока службы ЭКС.

Помните: динамическое наблюдение пациентов с ЭКС позволяет вовремя оценить правильность работы устройства и решить вопрос о необходимости замены в связи с истощением источника питания.

Запись на процедуру осуществляется по номеру 8 (905) 603-64-62 с 09:00 до 16:00.

При себе иметь информацию о модели стимулятора и фирме-производителе. Эти данные обычно указаны в выписном эпикризе или в результатах предыдущей проверки.
  		 
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