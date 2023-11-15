О результатах кампании по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам шла речь на недавнем совещании в городской администрации. И хоть пока не удалось перекрыть так называемую плановую цифру, установленную Министерством здравоохранения по числу жителей, прошедших диспансеризацию, ее результаты говорят сами за себя. Так, по данным горбольницы, в ходе диспансеризации в этом году уже выявлено более 2000 случаев гипертонической болезни, 62 случая сахарного диабета, 50 случаев онкологии. Выявленные на ранней стадии заболевания, говорят врачи, позволяют проводить лечение пациентов с максимально оптимистичным прогнозом. О том, как в нашем городе проходит диспансеризация, рассказала начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Елена Геннадьевна Бобкова. Она напомнила, что бесплатная диспансеризация стартовала в нашей стране 10 лет назад, в 2013 году, а ее реализация осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования. Последнее значит, что диспансеризацию россияне могут пройти бесплатно по полису ОМС. Диспансеризация - это комплекс профилактических мероприятий, который включает в себя как плановый медицинский осмотр, так и ряд дополнительных методов обследования. Все они преследуют главную цель - оценить общее состояние здоровья человека, а также на самом раннем этапе выявить возможные проблемы (например, хронические заболевания, которые еще не успели явно проявить себя характерными симптомами) и предпринять меры для их профилактики. Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста пациентов: после 40 лет необходимо проходить диспансеризацию ежегодно, до 40 лет - один раз в три года. При желании пациенты до 40 лет ежегодно могут пройти профилактический медицинский осмотр (далее - ПМО) с меньшим спектром исследований. В перечень исследований входит проведение анкетирования по раннему выявлению факторов риска онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, измерение артериального и внутриглазного давления, расчёт индекса массы тела, ЭКГ, общий анализ крови, анализ на определение уровня глюкозы и холестерина, для мужчин проводится анализ ПСА (простатспецифический антиген), осмотр для женщин, флюорография. Также специалисты консультируют и определяют для каждого свою группу здоровья, а при необходимости направляют на углубленную диспансеризацию. Для пациентов, которые перенесли COVID-19, проводится углубленная диспансеризация, в которую входят дополнительные исследования: определение сатурации, тест с 60-минутной ходьбой. При выявлении патологии пациент направляется на 2-й этап углубленной диспансеризации, в процессе которой проводятся более серьезные исследования сердца и легких. В 2023 году диспансеризацию и первичные медицинские осмотры проводили ГБУЗ МО «Дубненская больница» и ФБУЗ «Медсанчасть №9» ФМБА России. В Дубненской больнице было увеличено количество кабинетов для диспансеризации, улучшена зона ожидания перед кабинетами, по субботам проводятся Единые дни диспансеризации для всех жителей города поочередно в поликлиниках на левом берегу и Большой Волге. В 2022 году в Дубненской больнице диспансеризацию прошли - 18 200 человек, на 01.11.2023 - 15 500 чел., что составляет 57,5% от плана Министерства здравоохранения МО, в том числе углубленную диспансеризацию - 1 362 человека. По прогнозу руководства учреждения, к концу года количество пациентов, прошедших диспансеризацию и ПМО, будет больше, чем в 2022 году. Сотрудниками Дубненской больницы также применяется форма выездной диспансеризации на предприятиях города. По результатам диспансеризации в 2023 году выявлено: более 2000 случаев гипертонической болезни; более 2000 увеличенного холестерина; 62 случая сахарного диабета; 50 случаев онкологии. В одном случае онкологии в срочном порядке пациентка была направлена в Клинский онкодиспансер, где было остановлено развитие болезни. В МСЧ-9 диспансеризация проводится в Отделении промышленной медицины. Все кабинеты расположены рядом, и для удобства применяется новый метод электронной маршрутизации пациентов. В 2023 году увеличилось количество пациентов, прошедших диспансеризацию и ПМО. Так, в прошлом году продиспансеризирован был 5 341 пациент, на 01.11. 2023 - 7 903 чел., что составляет 69,9 % от плана Министерства здравоохранения МО, в том числе углубленную диспансеризацию прошли 1215 пациентов. Сотрудники учреждения по заявкам руководителей выезжают на предприятия города для проведения диспансеризации и ПМО. Диспансеризация и первичные медицинские осмотры в медицинских учреждениях продолжаются. Пройти обследование может каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в медицинское учреждение. Также по заявкам руководителей осмотры и диспансеризация проводятся на предприятиях и в организациях. Это удобно и для работодателя, и для самого работника. Так что, уважаемые дубненцы, воспользуйтесь этой замечательной возможностью и проверьте свое здоровье. Болезнь, как известно, легче предупредить, нежели лечить… Подготовила Анна Сухая