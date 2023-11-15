(Из книги Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя, почетного гражданина Дубны Владимира Николаевича Кондаурова). Продолжение. Начало в № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44. В течение нескольких дней бывшие однокурсники вели переговоры с Москвой, но в конце концов были вынуждены сдаться, осознав, что не принадлежат к тому кругу лиц, с которыми в министерствах решают подобные вопросы по телефону. - Через два дня мы выезжаем в Сан-Диего, - объявили мне ребята, вернувшись однажды вечером в номер гостиницы, - нет смысла здесь торчать. Звонить можно и оттуда. - Поездом, что ли? - поинтересовался я. - Нет, поедем на трейлере. - На каком ещё трейлере? - Нужно забрать с собой Як-52. Завтра поедем на фирму, оформим документы. - Самолёт остаётся здесь? - Да. За ним посмотрят. Хозяин аэропорта даже не возьмёт с нас за стоянку. «Выходит, путешествие твоё продолжается, - усмехнулся я сам себе, - но уже не за штурвалом самолёта. Будешь пылить по дорогам южных штатов, покрывая расстояние в две тысячи километров». На следующий день, заключив договор на доставку Як-52 в Сан-Диего, мы вернулись в аэропорт и начали вытаскивать из фюзеляжа «Антона» отдельные части спортивного самолёта. Наблюдая разгрузку, к нам подошёл невысокий щуплый американец. Покрутившись вокруг, он отозвал в сторону ребят и принялся о чем-то с ними договариваться. Затем ко мне подошёл Александр. - Обстановка изменилась, вы поезжайте в гостиницу, отдыхайте. Мы подъедем позже. Вечером он рассказал мне, что американец Том Классен собирается купить у них Як со всеми потрохами, но при одном условии - мы должны собрать его и довести до рабочего состояния. Две недели ушло на то, чтобы бывший аэроклубовский самолёт ожил, мелко вибрируя всем корпусом от устойчивой работы всех цилиндров двигателя. Пропеллер весело басил, захватывая лопастями тёплый воздух, а стартовые колодки под колёсами едва сдерживали машину от желания тут же взмыть в голубую высь. В процессе работы я ближе познакомился с Томом, инженером-электронщиком по профессии и лётчиком по призванию. Летать было его внутренней потребностью. На территории аэропорта в собственном ангаре у него стоял, сияя чистотой лакированной поверхности, двухместный палубный штурмовик 1940-х годов, с белоснежным капотом, кремовым верхом фюзеляжа и синеватым, под цвет моря, «животом». - Том, зачем тебе Як? - Я смогу на нем делать перевороты, петли и другие фигуры. - Том, зачем тебе «петля»? - Ты знаешь голубей, которые любят кувыркаться в небе? - Да, в России их называют «турманы». - А зачем они это делают? - ? - От избытка чувств в полёте. - Знаю, Том, очень хорошо знаю. Сам много раз кувыркался как раз по этой причине. В воскресный день Том пригласил нас в гости на «фазенду» его отца, имевшего в пойме рек Миссури и Миссисипи около пятисот гектаров земли. Уцепившись за штурвал двухмоторной пятиместной «Цесcны» перед взлётом, я выпустил его уже после посадки, получив огромное удовольствие от перелёта. Пилотировал по GPS - новому, стационарному варианту, экран которого располагался непосредственно на приборной доске. «Эх, мне бы его в Фербое», - подумал с завистью при заходе на посадку, без труда удерживая на экране силуэтик самолёта по линии, продолжавшей центральную ось ВПП. Оставив на стоянке самолёт, пересели в автомобиль и долго добирались по пойме, покрытой большими массивами леса. Проезжая через какой-то посёлок, Том пояснил, указывая на уютные коттеджи: - В этой местности жители никогда не закрывают свои дома на замок, уезжая по своим делам. Они знают, что в дом никто не войдёт, когда отсутствуют хозяева. Если оставишь случайно на скамейке кошелёк с деньгами, можешь вернуться за ним даже через несколько дней - он будет лежать на месте. - Том, если я расскажу об этом у себя дома, мне не поверят. - Почему? - Скажут, так не бывает. В усадьбе нас встретил хозяин - высокий худой старик, на лице которого лежала печать самой страшной и неизлечимой болезни века. Бывший авиационный врач, принимавший участие в войне с Германией в 1944-1945 годах, хозяин с гордостью рассказывал о том, как, поселившись здесь один, своими собственными руками выстроил не только дом, но и создал целый каскад озёр с водопадами и сложной ирригационной системой. Здесь же работала небольшая водяная мельница, а от собственной маленькой ГРЭС функционировали насосы, поднимая воду из нижнего озера обратно в верхнее. Стоило сделать от берега несколько шагов по деревянному мостку, как вокруг него начинала кипеть вода - карпы и сазаны сбегались в ожидании дармовой пищи. Противоречиво порой складывается жизнь человеческая. Выбираешь в ней одну профессию, а судьбой тебе предназначено творить чудеса на поприще совершенно ином. Вот действительно - неисповедимы пути Господни. * * * Получив с Тома деньги за Як-52, «бизнесмены» заметно повеселели и решили обмыть благополучно завершённую куплю-продажу. - Капитан, ваше вознаграждение за перелёт, - объявил «хозяин» и вручил мне тысячу долларов. - Но мы так не договаривались, - медленно произнёс я, глядя на него в упор. - Вы неправильно поняли, - встрял в разговор Александр, - это для начала, на карманные расходы. Основная сумма после завершения нашей операции с Ан-24. - Не знаю, что ты имеешь в виду под операцией, а я взялся перегнать ваш самолёт в США. Задача выполнена. То, что мы сейчас не в Сан-Диего, не моя вина. Поэтому давайте определимся. К тому же ваша операция может оказаться простым мыльным пузырём. И неизвестно когда она вообще закончится. - Как только продадим его. - Вы собираетесь прода-ать?! - с удивлением воскликнул я. - И кто же у вас его купит, без запчастей? - Коммерческая тайна пока, - добавил Борис, загадочно улыбаясь. Как раз для этого мы завтра вылетаем рейсовым в Лос-Анджелес, оттуда в Сан-Диего. - А что я там забыл? Мне лучше билет на авиарейс до Киева или до Москвы. - Что вы, что вы! - замахал тот руками, - ни в коем случае! В Паломаре нас ждут ещё и другие дела, где мы надеемся на вашу помощь. Но это не займёт много времени. Как только будут готовы необходимые бумаги по Ан-24, мы тут же возвращаемся сюда и летим дальше. Кроме того, у вас будет прекрасная возможность отдохнуть на берегу океана. Посудите сами, разве можно сравнить Тихий океан с феодосийской лужей! Ха-ха-ха! Командир, когда ещё такая возможность представится? Давайте лучше немного расслабимся по случаю завтрашнего отъезда. Приняв на грудь, друзья пустились в воспоминания о курсантских годах, проведённых в училище. - Ребята, я мало что знаю о войсках спецназа. Объясните мне, пожалуйста, в чём заключалась основная специфика вашего обучения? - вмешался я в их разговор. - В умении выживать в разных условиях, там, где обычный человек жить и работать не может. - Например? - Например, зимой по тревоге выводят из казарм роту курсантов - и марш-броском в лес за сотню километров. С собой на плечах только самое необходимое, включая учебники и конспекты. - Это ещё зачем? Борис рассмеялся: - Я же сказал, рабо-отать. Обживались в лесу с помощью сапёрных лопаток и ножей, сооружали «хижины дяди Тома» и продолжали учёбу. Сейчас и вспомнить страшно, а тогда было весело и интересно. Закаляли по всем правилам, увозили только тяжелобольных. - А какие виды подготовки считались главными? - Это в зависимости от направлений дальнейшей деятельности. Внутри своей страны - одни, за рубежом - другие. Конечно, для второго случая требования были гораздо выше. Но, если честно, мне не очень хочется говорить на эту тему. - Как я понял, вы служили в разных местах. Саша в Крыму, а ты? - Он у нас интеллектуал, такие только по штабам, поближе к начальству, - с иронией откликнулся «механик». - Да-а, а ты как думал, английский надо было учить, - не остался в долгу его товарищ, - а служил действительно в штабе разведуправления. - А почему быстро уволился? Такие возможности с лейтенантских погон. - Потому и рапорт написал, что узнал много такого, отчего дальше служить не захотелось. И потом, стало ясно, для чего нас собираются использовать. От такой романтики захотелось быть подальше. - Как же ты в Америку попал? - О, это длинная история. Я мечтал сбежать туда ещё школьником, книжек начитался, - свой рассказ Борис нередко сопровождал довольным смешком. - Уволившись из армии, ездил по городам в качестве коробейника, хотел во что бы то ни стало богатым человеком стать. Я и сейчас этого хочу, чего скрывать. И стану им, обязательно. Я всегда добиваюсь своего. Последняя фраза была сказана с такой решимостью, что у меня не осталось сомнений в истинной причине всех планов и действий этого молодого человека. - Собрать у нас хоть какой-нибудь капитал без криминала просто невозможно, - продолжал тот в порыве откровенности, - а так жить не хочу. Короче, составил я свой план «эмиграции». Не зря же нас столько в училище учили. Правда, один идти на это не решился, подговорил в Алма-Ате своего друга детства, Игоря. Вы его скоро увидите, он приедет в аэропорт нас встречать. Так вот, купили мы турпутёвки в Чехословакию и поехали. В Праге отстали от экскурсии, быстрее на вокзал, а оттуда в приграничный с ФРГ городок Пльзень. На руках у меня крупномасштабные карты этого района. Двинулись мы с Игорем пешком к границе. Я рассчитывал перейти её в горах. Помните, как Штирлиц переправлял в Швейцарию пастора Шлага? Шли кружным путём, по ночам, минуя населённые пункты. Представляете, зима ещё не кончилась, местами снег лежит, а в горах и подавно. Через трое суток вышли к реке и на переходе провалились под лёд. А Игорь плавать не умел. Как мне удалось тогда выбраться на берег и его вытащить, - убей меня, не помню. Без вещей, мокрые, полураздетые, побрели дальше. Надо было добраться до того места, где располагалась военная база США. Игорь замёрз, плачет. «Давай, - говорит, - вернёмся». Идти сам уже не мог. Если бы не курсантская закалка, замёрзли бы в горах. На этом месте Борис вдруг замялся, не зная, продолжать дальше или нет. - Ну, и что было потом, на базе? - не выдержал я. - А что, побеседовали с нами кому положено. Потом по моей просьбе через пару недель выдали документ, разрешающий въезд в Соединённые Штаты. Денег нам не дали, но помогли устроиться в порту на грузовой транспорт, отплывающий в Лос-Анджелес. Пока плыли, драили палубу за кормёжку и спали в трюме на мешках. Так вот и попал в долгожданную Америку, - закончил своё повествование «хозяин». - На берегу, как я понимаю, военный оркестр не играл встречный марш? - Нет, не играл. Пришлось порядком побродить по побережью, голодать и спать под открытым небом, прежде чем осел окончательно в аэропорту Паломар. Мне удалось получить вид на жительство. По закону через четыре года я могу получить американское гражданство. Кстати, они заканчиваются в этом году. Представляете, я американский гражданин! Не-ет, в этой стране не пропадёшь, если у тебя голова на плечах, а не тыква. Теперь мне стал более понятен этот молодой человек с темно-карими глазами, особенно после недавней поездки в усадьбу профессора местного университета. Американец, не раз, по его словам, бывавший в Санкт-Петербурге, пригласил русских парней в гости. И там, в ожидании обеда, приготовленного в лучших традициях ресторана нашей северной столицы, Борис прикрыл возникшую было паузу, легко сыграв на пианино фрагмент из второй части шестой симфонии Чайковского. Передо мной был этакий интеллигентный начитанный мальчик с длинными пальцами пианиста и душой романтического авантюриста, чьё честолюбивое устремление не особо сдерживалось чувствами долга и чести офицера, хотя и бывшего. Не за знание же английского он был отпущен после беседы с работниками спецслужб США. Но, рассуждая так, я ещё не знал всей глубины его честолюбивого стремления к богатству. В.Н. КОНДАУРОВ Продолжение следует