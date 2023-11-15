В читальном зале библиотеки Левобережья обучающиеся Дмитровского техникума СП №3 Дубна собрались, чтобы освежить свои знания по истории, географии, литературе, природе России в викторине формата «Своей игры» под названием «Всё о России». Встреча была приурочена ко Дню народного единства. Кратко вспомнили историю праздника и повод, собравший любителей истории. А то, что ребята любят и знают историю родной страны, а также природу, литературу, стало понятно сразу. Одна из команд так и называлась «Люблю историю». Юнощи и девушки разгадывали ребусы по пословицам, угадывали голоса животных, обитающих в России, вспомнили русских поэтов и их стихи о Родине и, конечно, отвечали на вопросы об истории России, её городах и памятниках. Кто сказал, что «Поэт в России больше, чем поэт»? Может, Валентин Уралов? Он, конечно, любим дубненцами, но… Поэт Евгений Евтушенко, чьи строки услышали игроки, был узнан, хотя и не сразу. А как проникновенно и выразительно прочитала участница игры строки Есенина, продолжив строки «Гой ты, Русь, моя родная...». Игра помогла выявить не только интеллектуалов-знатоков, но и настоящие артистические таланты, разносторонне развитые личности с командным духом и любовью к Родине. Стихи Ф. Тютчева, А. Пушкина, Н. Рубцова, проникнутые духом любви к России... Они оказались созвучны патриотическому настрою игроков, поэты верно названы, а строки продолжены. Аудиовопросы особенно привлекли внимание участников игры и понравились им. Были узнаны не только голоса волков, но и рыси (такой уж точно не скажешь «брысь»), тетеревов (хотя их едва не перепутали с индюшками). Отличить голос грачей от карканья ворон оказалось непросто горожанам, но прислушались и услышали характерное «гра». Нужно больше бывать на природе и внимательнее прислушиваться. Это развивает наблюдательность. Города России тоже преподнесли немало интересных сюрпризов. Вы знали, что Таганрог основан Петром I? Что Обнинск - первый российский наукоград? А как называлась река и город на ней, где была добыта первая русская нефть? Теперь ребята знают, что это Ухта. А каменный кремль какого русского города ни разу не был взят врагом? Юные эрудиты угадали - Нижний Новгород. Справились ребята и с ребусами, в которых были зашифрованы русские пословицы. «Бережёного Бог бережёт», «Всему своё время» и другие. Чтобы разгадать их, надо было включить логику, воображение, память, знание фольклора и русского языка. Ребята справились и с этими хитрыми задачками. И вот он - радостный миг! Победители получили поздравления. Но и другая команда приобрела немало - знания, дружбу, с пользой проведённое время и хорошее настроение. Все остались довольны. Всем хотелось поиграть ещё. Это обязательно будет, но позже. Тем для викторин и встреч предостаточно. И все интересные, помогающие развить таланты, интеллект, логику, память, умение общаться и слушать. За одну встречу нельзя узнать и рассказать о России всё. Но можно и нужно стремиться к этому. Книги и познавательные, развивающие игры помогут. Давайте всё больше узнавать и любить свою Родину с её богатой историей, литературой, разнообразной природой, с её талантливыми и героическими людьми. Приходите. Будет интересно всем. Патриотизм... он с нами не на один день, он всегда в наших душах, в труде, умении жить в согласии, как и любовь России к каждому из нас. В единстве наша сила вчера, сегодня и завтра. Алла Соболева Фото Софьи Бодровой